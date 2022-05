"Hay que adaptarnos a los jugadores que hay en América de Cali": Alexandre Guimaraes en La Tocata

América de Cali cerrará el próximo domingo su participación en la Liga colombiana cuando reciba al Unión Magdalena en una campaña pobre que lo dejó por fuera de las finales del rentado nacional.

Los rojos no lograron el objetivo este semestre donde en un inicio fueron dirigidos por Juan Carlos Osorio y ya en los últimos compromisos se dio el retorno del brasileño Alexandre Guimaraes, campeón en 2019.

El experimentado adiestrador, recordado por la hinchada por darles la alegría de la estrella 14, es consciente de la realidad que tiene de cara al segundo semestre, un torneo donde tendrá la dificultad de no poder contratar a mitad de año por la sanción que recae sobre la institución, tras el litigio con Deportes Tolima por el paso de Rafael Carrascal.

"Una de las situaciones que teníamos claro era tener este periodo para hacer un diagnóstico mas certero. Sabíamos que iba a hacer complicado por las condiciones q ue vive la institución, pero uno termina de hacerse una idea cuando está cerca de ellos en el trabajo día a día", comentó Guimaraes quien fue el invitado especial este lunes en La Tocata de El País de Cali.

Agregó el timonel 'escarlata' que para ser competitivos en el segundo semestre, teniendo la misma base de jugadores que acaban de fracasar, el cuerpo técnico deberá apelar a la idea futbolística para lograr los objetivos.

"Ante la imposibilidad de poder contratar en el segundo semestre nos toca apelar a la apuesta futbollística. Debemos hacer una pretemporada como nosotros queremos, es decir, tener un mes para ello. Lo otro es tener toda la plantilla a disposición para esos trabajos. Hay que adaptarnos a los jugadores que hay", acotó Alexandre.

Ante la pregunta si existe temor por adelantar un trabajo con una nómina que no construyó y que no se logre el objetivo al final del semestre venidero. Alexandre comentó que "estoy en una etapa de mi carrera que este tipo de desafíos no me asusta. Cuando vino la invitación para volver teníamos claro a lo que nos íbamos a enfrentar. Nosotros trabajamos día a día para crear un buen futuro. Teniendo el plantel completo es una nómina competitiva"

Una de las chances para clasificar a la Copa Libertadores del próximo año es la Copa Colombia donde América pierde 1-2 la serie de octavos de final ante Unión Magdalena y que deberá ir a sacar un triunfo para seguir con vida.

"Es uno de los objetivos que tenemos. Ahora nos toca remar más fuerte para ir a Santa Marta y sacar la clasificación. Reservamos el grupo principal en Liga para tratar de avanzar en la Copa y soñar con obtener el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores", apuntó el entrenador de 62 años.

Sobre las novedades que tendrán los 'Diablos rojos' en el juego del miércoles en el estadio Sierra Nevada de las capital del Magdalena, el profesor Guimaraes comentó que "a Marlon Torres no lo llevamos al juego con Pasto para no sobrecargarlo y tenerlo listo contra Unión. Los jugadores que están deben hacer el máximo esfuerzo y sacar la serie adelante".

El estratega americano fue claro a la hora de analizar para qué está su equipo para el semestre venidero. "Lo primero que se debe hacer es consolidar una idea de juego y clasificar a las finales. Es exactamente lo que dije cuando llegamos acá por primera vez, pero con jugadores diferentes. Luego de conseguir ese primer objetivo de clasificar a las finales ya miraremos si está para luchar por el título".

Alexandre Guimaraes cumple con su segundo ciclo al frente del América de Cali y es esperanza para lograr un nuevo título en el fútbol colombiano.