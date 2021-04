América de Cali: Juan Cruz dice que "hay mucho por destacar" tras derrota con Mineiro

Alejandro Cabra Hernandez

Tranquilo, mas no contento, así dijo estar Juan Cruz Real tras la derrota de su equipo, el América de Cali, ante Atlético Mineiro en visita a Belo Horizonte válida por la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores.



"Creo que el equipo el primer tiempo defendió bien, aunque es cierto que no tuvimos mayor ataque. En el segundo tiempo en dos jugadas nos cobran. Me parece que el equipo en líneas generales compitió bien, teniendo en cuenta lo que tiene Mineiro, con jugadores de mucho recorrido y una plantilla pensada para ser campeona. Nosotros terminamos jugando con cuatro jugadores de 20 años, que son el futuro de la institución y pueden pecar por inexperiencia", señaló el tandilense en rueda de prensa tras el juego.



No obstante, Cruz consideró que "por lo que hicimos en el segundo tiempo estuvimos cerca de empatarlo. Nuestros dos centrales, de 20 años, tuvieron que jugar contra un jugador mundialista y que tiene muchísimo recorrido. Ahí era normal que él se impusiera".



El estratega resaltó la capacidad de su equipo para competir pese a haber recibido dos goles en el inicio del segundo tiempo. "Queríamos ganar el partido, pero estoy tranquilo por cómo competimos".



Concluyó que "Resalto la rebeldía, el coraje, para jugarle de igual a igual a un equipo que se armó para ganar la Copa Libertadores. Creo que nos tuvimos que llevar al menos un empate. Yo encuentro muchas cosas para destacar comparando un equipo y otro".

Palabra de capitán

Luis Paz, quien hizo las veces de capitán del América en la dolorosa derrota en el Mineirao, también se refirió al partido.



"La clave del partido estuvo en que en los momentos que ellos tuvieron fueron más eficaces, nosotros solo pudimos anotar un gol cuando dominamos, pese a que lo hicimos en varios tramos", acotó.



Agregó que no se siente eliminado aún, pese a ocupar el último puesto del grupo con cero puntos. "Desde que se pueda clasificar, vamos a luchar hasta el final para poder lograr ese paso a la siguiente ronda. Nos caracterizamos por competir siempre", zanjó.