¡Ganó el rojo! América de Cali derrotó a Chicó y festejó su primer triunfo de la temporada

Juan Carlos Pamo

Sin jugar un gran partido, América logró este viernes en la noche en Tunja su primera victoria de la Liga, tras derrotar a domicilio 1-2 a Boyacá Chicó, con goles de Duván Vergara y Yesus Cabrera.



Por primera vez tuvo el técnico Juan Cruz la nómina más cercana a aquella que se coronó campeona frente a Santa Fe la temporada pasada.

Los tres puntos les permiten a los ‘Diablos’ respirar con cinco puntos en la sexta fecha del campeonato, pues no habían podido vencer a sus rivales.



A los 7 minutos intentó romper la monotonía del juego Duván Vergara con un disparo de media distancia que llegó a las manos de Pablo Mina.



Una incursión por la izquierda en la que Adrián Ramos quiso ser generoso con Yesus Cabrera para dejarlo de gol terminó en el desperdicio de una opción clara. Debió rematar Ramos.



En el 16 vino el primer gol. Luis Paz robó un balón, lo tocó para Adrián, que vio picar a Santiago Moreno y le estiró la pelota al vacío para que la centrara a Duván, quien se zafó de la marca y venció a Mina. Alegría y tristeza. Porque el atacante rojo se lesionó y debió abandonar el terreno, para darle paso a Guillermo Murillo.



Pudo empatar Boyacá Chicó en el minuto 25 con un remate de Wilson Mena que salvó abajo Joel Graterol. Pero no pudo hacer lo mismo el cancerbero rojo en un lindo remate que llegó tres minutos después desde 25 metros de Javier Calle, para poner el 1-1.



Los locales se había apoderado de la pelota y generaban llegadas a los predios escarlatas constantemente. Sin embargo, en los minutos finales de la etapa inicial el visitante se sacudió de la presión que ejercían arriba los boyacenses y creó algunas llegadas. Con el 1-1 se fueron ambas escuadras a las duchas al término del primer tiempo.



En la complementaria, Boyacá Chicó y América mostraron en los minutos iniciales sus deseos de buscar la victoria y se pisaron mutuamente las áreas con llegadas ofensivas.



Los rojos dejaban unos boquetes en la primera línea de volantes y por eso el técnico Juan Cruz decidió enviar al campo a Rafael Carrascal, en reemplazo de Rodrigo Ureña.



Aunque no se le veía dominio al conjunto escarlata, en el minuto 60 se juntaron nuevamente Ramos y Moreno, quien volvió a ejecutar un pase gol. Y qué pase. Filtró el balón entre la defensa para que Yesus fusilara a Mina a la salida y le ubicara la pelota a un costado. 1-2 a favor de los ‘Diablos’.



Ese segundo gol le dio más confianza al América, que fue pisando los terrenos de su rival con más propiedad, mientras que Boyacá intentaba con transiciones rápidas buscar la paridad.



Guillermo Murillo, que había ingresado por el lesionado Duván Vergara, también tuvo que dejar por un golpe el campo y fue sustituido por Luis Sánchez.



El empate pudo darse en una jugada en la que Mena, incómodo, quiso definir, pero Graterol le ganó el duelo y evitó el gol. O también en el 83, tras un cabezazo que salvó Graterol, quien a la postre terminó siendo figura.



Sufrió en los minutos finales América, que el próximo jueves recibirá a Santa Fe en el Pascual.

La síntesis

Estadio: La Independencia (Tunja)

Árbitro: Jorge Guzmán



Boyacá Chicó: Pablo Mina, Jonathan Muñoz, Elkin Mosquera, Henry Plazas, Duván González, Frank Lozano, Géimer Balanta (Kevin Londoño, 67’), Sebastián Támara, Javier Calle (Eduardo Banguero, 67’), Johan Manuel Arenas (Nelino Tapia, 54’), Wilson Mena.

DT: Jhon Jairo Gómez

Amonestados: Balanta, Muñoz



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones (Nicolás Giraldo, 75’), Rodrigo Ureña (Rafael Carrascal, 55’), Luis Paz, Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Adrián Ramos, Duván Vergara (Guillermo Murillo, 19’; Luis Sánchez, 75’).

DT: Juan Cruz

Amonestados: Quiñones, Ortiz

Goles: 0-1, Vergara (16’); 1-1, Calle (28’); 1-2, Yesus (60’)