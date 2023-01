Facundo Suárez: "Mi reto es dejar huella en el América de Cali"

Cuando era un niño, los padres de Facundo Ezequiel Suárez querían que jugara fútbol. Nada extraordinario en un país como Argentina, donde la pelota es el símbolo de una ‘religión’. Pero el pibe se negaba. Casi que a la fuerza lo metían a las canchas, allá en Charata, una localidad de la provincia del Chaco, donde había nacido el 1 de julio de 1994.



Hasta que un día, en medio de los refunfuños, decidió ponerse los guayos y correr detrás de la pelota. Tenía apenas 4 años. Y desde entonces, no ha dejado de hacerlo.



Facundo nació para el fútbol profesional en el club Juventud Unida de Charata y continuó su carrera en San Martín de Formosa, Almagro, Camioneros y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, hasta que tuvo su primera salida al fútbol del exterior, hace un año, cuando integró las filas del Oriente Petrolero, el tradicional equipo boliviano de Santa Cruz de la Sierra.



Con el club refinero, Suárez marcó 17 goles en la temporada 2022 y terminó como segundo artillero, detrás del brasileño Francisco Da Costa, de Bolívar, hoy en las filas del Atlético Nacional. Inclusive, tuvo la oportunidad de jugar la Copa Suramericana y pisar suelo colombiano al enfrentar al Junior de Barranquilla en el Metropolitano.



A finales del año pasado, varias ofertas llegaron para el centrodelantero argentino de 28 años y 1,90 metros de estatura. Algunas de la propia liga boliviana, otras de Paraguay, una más del Deportes Tolima y la del América de Cali, el club que finalmente se quedó con los servicios del atacante.



Luego de presenciar un video con sus compañeros y el cuerpo técnico el miércoles pasado, Facundo atendió a El País, en el hotel NH, al sur de Cali.



¿Qué tipo de centrodelantero es Facundo Suárez?

No me gusta permanecer tanto tiempo parado dentro del área, sino moverme constantemente por las bandas, buscar la pelota y generar espacios para que mis compañeros puedan asistirme y estar en contacto con ellos.



¿Qué significa pasar de Oriente Petrolero, de Bolivia, al América de Cali?

Es un paso muy importante en mi carrera. Llegar a un club tan grande como el América es una motivación y por eso elegí entre otras opciones estar en este equipo.



¿Qué le ha pedido el profesor Guimaraes en los entrenamientos?

De a poco me van conociendo mis compañeros, van viendo los movimientos que puedo generar y el ‘profe’ me ha pedido que juegue como lo venía haciendo y que no deje de tener contacto con los demás jugadores para que las cosas se nos faciliten cuando empiece el torneo.



¿Qué sabía del América antes de ponerse la roja?

Es un equipo con una gran historia, con una hinchada inmensa. Cuando supe que venía, me puse a ver videos del equipo. Me gustan mucho sus instalaciones, el equipo tiene todo, no nos falta nada y eso hace que los jugadores trabajemos más tranquilos y cómodos. Por acá han pasado varios jugadores argentinos importantes y una de mis metas es dejar huella en el América.



¿Adrián Ramos será una competencia interna como número 9 o será un complemento para Facundo?

No lo veo como una competencia, sino como un complemento para potenciarnos mutuamente. Es un jugador con mucha experiencia y cada día de entrenamiento le pregunto cosas, él me aconseja y siempre viene bien de él que lo haga porque ha tenido un recorrido importante en el fútbol europeo.



¿Cómo fueron los comienzos de Facundo?

Fue cerca de los 4 años en la escuela de fútbol de Héctor Damiani. Al comienzo no quería meterme en la cancha, me llevaban mis padres a la fuerza, hasta que un día me animé y desde ese día no he parado.



¿Siempre fue centrodelantero?

No, algunas veces jugué como defensor, pero no era lo mío y finalmente me incliné como delantero centro y creo que ahí lo hago bien.



¿Cómo fue ese salto de la defensa a la zona de ataque?

Había partidos en los que no tenía ‘chico’ y me metía en la defensa para tener la oportunidad y ayudar al equipo; no me complicaba, rechazaba todas las pelotas, hasta que me ubiqué como delantero y creo que encontré mi puesto allí.



Usted es un delantero de 1,90 metros de estatura. ¿Qué tal en el juego aéreo?

Me viene bien. En mi carrera he hecho muchos goles de cabeza, así que ese es un potencial que tengo y que puedo aprovechar en el América.



¿Qué le aportó a Facundo el fútbol boliviano?

Mucho. Crecí bastante tanto en lo futbolístico como en lo personal y mentalmente. Me ayudó mucho para explotar al cien por ciento mi juego, pude hacer muchos goles y esa fue la razón para que América me contratara.



¿Sus retos con el América?

Conseguir los logros colectivos que nos tracemos, ir paso a paso rumbo a lo que todos queremos, que es el título; y en lo personal, convertirme en el goleador del equipo, ayudar, ser el primer defensor desde arriba y dejar una historia en el América.



¿Qué le han dicho de la hinchada?

Vi muchos videos y es impresionante la cantidad de gente que el América lleva al estadio. Es una de las hinchadas más grandes del país y de mi parte quiero devolverle la confianza que va a transmitir desde las gradas en cada partido.



¿Ya pisó la grama del Pascual?

No, solo he jugado en Barranquilla, fue contra Junior en la temporada pasada, con Oriente Petrolero por Copa Suramericana. Perdimos 3-1, pero la Copa fue una bonita experiencia internacional, competimos también contra Fluminense y Unión de Santa Fe.



Tolima será el primer rival en la Liga…

Sí, y da la casualidad de que ellos me buscaron esta temporada, pero preferí estar en el América y quiero dejar huella aquí.