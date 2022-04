Exclusiva: "Se le puede dar vuelta a este América de Cali, Alexandre Guimaraes

Dicen por ahí que las segundas partes no suelen ser buenas. Aunque para Alexandre Guimaraes esa es “solo una de las tantas frases que han hecho carrera en el fútbol” y solo en la cancha pueden ser rebatidas.



Convencido de que América puede darle vuelta a su historia esta temporada, el técnico brasileño aceptó sentarse por segunda vez en el banco rojo, luego de haber estado allí entre el 13 de junio del 2019 y el 1 de junio del 2020, temporada en la que les dio la estrella número 14 a los ‘Diablos’, pero debió abandonar el equipo por desacuerdos económicos con los directivos, en pleno azote de la pandemia del Covid-19.



Tras la mala campaña del técnico risaraldense Juan Carlos Osorio en el segundo torneo del 2021 y lo que va corrido de este primer semestre, además de dos copas Suramericana, Guimaraes llega con la ilusión de poner al América nuevamente en el renglón principal del fútbol colombiano.



Desde San José de Costa Rica, donde reside, Guimaraes aceptó este diálogo telefónico con El País antes de sentarse de nuevo en el banquillo escarlata.

¿Por qué decide regresar al América?

Uno está donde lo quieren y donde siente ese cariño, esa es una de las razones principales. Hubo una química muy entrañable entre el cuerpo técnico y la hinchada. Por el lado deportivo, creemos que es bueno regresar a un club que está pasando por una etapa de reestructuración deportiva, que tiene algunos de los jugadores con los que conseguimos la estrella 14.



Esas son razones muy válidas, pero la sensación que tiene el hincha es que a Guimaraes no lo trataron bien en pandemia y lo sacaron por la puerta de atrás. ¿Siente que no hubo justicia con quien le había dado un título al América después de once años?

El fútbol tiene estas vueltas. Pude estar más tiempo por lo hecho esa temporada, pero no fue posible y con el tiempo volvemos a estar en el mismo lugar, un lugar donde se nos quiere, cuya dirección deportiva fue muy insistente con nosotros para volver una vez se fue el profesor Juan Carlos Osorio. Esa confianza de parte del equipo nos da a nosotros también confianza para regresar.

Teniendo en cuenta que la primera vez se fue por desacuerdos económicos en el contrato, ¿fue fácil negociar esta vez su vinculación?

Lo que hago siempre con mi representante es hacer contratos con todo muy claro, para que después no haya ningún tipo de problema. Yo creo que en esta ocasión se discutió lo normal y se superaron fácilmente los escollos. Las dos partes queríamos ese reencuentro.



En Cali hay felicidad por parte de los hinchas por su regreso, pero también la crítica expresa que usted está recibiendo una ‘papa caliente’ por la dura situación del América en la tabla, la cantidad de lesionados que tiene y el impedimento de contratar en lo que resta de la temporada por cuenta de una sanción...

Generalmente un cambio de timón se da cuando la ‘papa está caliente’, exceptuando, por ejemplo, mi salida la primera vez del América. Esa ‘papa caliente’ siempre tiene que ver con que la cosa no arranca y cuando se nos propuso regresar, nosotros creíamos necesario hacerlo, porque estamos convencidos de que a este América se le puede dar vuelta, se puede clasificar, aunque no será fácil. Por otro lado, es importante entrar ya para ir conociendo a los futbolistas con los que vamos a trabajar el resto de temporada, porque a muchos no los conocemos. Una cosa es verlos jugar y otra es estar con ellos en el día a día, en los entrenamientos, ahí es donde uno los conoce. Vamos a buscar el ingreso a la fase final de este torneo y trabajar para el segundo. Por eso era importante comenzar ya.

En este tiempo desde que se fue —han pasado casi dos años—, usted dirigió al Atlético Nacional, no se le dieron las cosas como se esperaba y terminó yéndose de Colombia. ¿Pero ha seguido al América en este lapso?

Sí, siempre he seguido al América. Cuando nos fuimos, estuvimos muy pendientes, hicimos seguimiento a los jugadores que en ese momento pudimos potencializar y con los cuales seguimos en contacto, muchos de ellos me han manifestado su alegría por nuestro regreso. Luego, cuando estuve con Nacional, obviamente le hice seguimiento como adversario, y una vez salí, también, sobre todo en los partidos clásicos. Y ahora, antes de llegar a un acuerdo con los directivos para el regreso, con mayor razón.



Con Déinner Quiñones tuvo usted dificultades cuando dirigió a Nacional. Ahora se lo encuentra acá en América, aunque se perderá el resto de temporada por lesión. ¿Ha evaluado ese tema?

No hemos hablado. Quienes primero tuvieron contacto con los jugadores fueron mis ayudantes del cuerpo técnico, yo no pude hacerlo por cuenta de los problemas aéreos en Costa Rica. El saludo fue cordial, como debe ser entre gente profesional, y es lo que espero que mantengamos, relaciones meramente profesionales en las que los entrenadores a veces debemos tomar decisiones que a los jugadores no siempre les gustan.

Hay quienes dicen que las segundas partes no suelen ser buenas en el fútbol. ¿Qué piensa Guimaraes al respecto?

En el fútbol siempre hay frases hechas y el trabajo te dirá si algunas tienen vigencia o no. Nosotros tenemos la intención de contribuir a que América esté como debe estar siempre, arriba, peleando campeonatos.

¿Esta plantilla que tiene hoy América seduce a Guimaraes, piensa que está para lograr títulos y no solamente estar en los ocho?

Ha habido muchas situaciones que quizás no hayan podido hacer que América esté clasificado dentro de los ocho hasta este momento. Si nosotros aceptamos el reto desde ya y no desde el segundo semestre, es porque creemos que hay el material necesario para hacer todo con el objetivo de clasificar y después de ello, buscar el título, como debe ser siempre.

¿La ilusión es la misma de la primera vez cuando llegó al América?

Totalmente, la ilusión nuestra es exactamente la misma, tenemos todas las ganas de dar lo máximo, como siempre lo hacemos, de identificarnos con lo que es el club y lo que representa, con lo que quieren la hinchada y los jugadores para poder ganar.



Usted ha dirigido Mundiales, tiene una larga trayectoria, ¿qué significa el rojo del América en el corazón de Guimaraes?

Generalmente cuando he dirigido equipos de rojo, me va bien. En China aprendí el valor del color rojo, lo que representa en sí, y vine a comprobarlo luego. Yo he tenido a lo largo de mi carrera dos experiencias muy fuertes con el color rojo: una con Costa Rica, selección a la que clasifiqué a dos Mundiales, y la otra es el campeonato con América. El color rojo es inherente a Guimaraes.

¿Ya tiene lista la ‘pinta’ para su debut, veremos nueva camisa al estilo Guimaraes?

(Risas). No he pensado en eso, estoy enfocado en el fútbol. Además, una de las camisas que ustedes me conocieron la regalé a una persona muy querida en Cali, un colega de ustedes que infelizmente ya no está con nosotros, murió (César Prado). Después, me solicitaron regalar algunas de esas camisas al museo o tienda del América, así que ya veremos con qué dirijo.