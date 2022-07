"Este partido en el Pascual no lo empatamos, lo ganamos": Alexandre Guimaraes

América de Cali no pudo superar al Cortuluá por la cuarta fecha de la Liga colombiana. Los 'Rojos' empezaron ganando el encuentro con un gol de Adrián Ramos, pero este mismo hizo un autogol en el primer tiempo.



"El equipo nunca perdió el orden, el rival tuvo pocas oportunidades. La idea es encontrar el rendimiento que solo con la continuidad de los partidos se podrá alcanzar", expresó el técnico americano.



Ante Cortuluá el objetivo era sumar de 3. Los 'Rojos' jugaron de local en el '12 de Octubre' por motivos que el Pascual Guerrero está siendo ocupado para las adecuaciones del Mundial Sub 20 de Atletismo. Además, se jugó a puerta cerrada ya que América debía una fecha de suspensión del semestre pasado.



"Tenemos una cantidad de puntos en mente, hemos sumado, no era lo que queríamos hoy pero este partido en el Pascual no lo empatamos, lo ganamos", dijo Alexandre.



Con este resultado, América tiene dos puntos en la Liga. Hay que recordar que hubo dos fechas en el que el 'Escarlata' no jugó por motivos de plaza, que habían sido ocupadas por la Copa América femenina en Colombia.



"Tuvimos 15 días desde el último partido, pero la plenitud del juego y el rendimiento individual solo la dan la frecuencia y la constancia de los partidos. Por eso, hoy decidimos dar continuidad a la plantilla que jugó con Envigado para que vaya encontrando el ritmo. Controlamos de dos maneras diferentes: primero con lo tradicional nuestro y la segunda con dos puntas; así el equipo nunca perdió el orden y el rival no tuvo casi opciones", comentó Guimaraes.



Por último, el entrenador brasileño se refirió sobre los cambios que realizó en el encuentro: "No vi que sufriéramos los cambios, principalmente porque Elvis controló muy bien y a partir de eso jugar con Portilla y Sierra que hicieron una labor estupenda. Ellos se aproximaron, pero Graterol no tuvo que intervenir en casi ninguna jugada".