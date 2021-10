¿Equipo de barrio? Exjugador del América de Cali fue duro con Osorio y los jugadores rojos

La crítica situación del América, agravada por la derrota del domingo ante Nacional, sigue dando de qué hablar, con la expectativa por la continuidad o no del técnico Juan Carlos Osorio.



Los fracasos en Copa Suramericana y Copa Colombia, el ocupar una discreta casilla 14 en la Liga, pero sobretodo las rotaciones y el fútbol poco vistoso y atractivo que muestra el equipo, hacen que el presente del equipo rojo siga siendo turbulento.



Uno de los exjugadores rojos, Carlos Valdés, fue contundente con un proceso que no alcanza de cuajar de la mano de Osorio, pero también fuerte con unos jugadores que no hacen méritos para ponerse la camiseta del América.



¿Qué concepto tiene de la situación que está viviendo América?

Este proyecto es difícil sostenerlo cuando no hay una identidad clara o un estilo claro; lo de Osorio en su carrera como tal ha sido muy bueno, pero en un punto ha perdido el sentido común de muchas cosas. Este América hoy muestra errores inadmisibles, de equipo de barrio. Más allá del resultado eso es lo que preocupa al hincha.



¿Si de usted dependiera cortaría ya el proceso de Osorio?

No soy quién para determinar la continuidad o no del entrenador. Lo he dicho siempre, esto tiene que ser en una reunión entre los directivos que toman decisiones y el cuerpo técnico para definir si Osorio tiene la capacidad para volver a sus raíces, a su esencia, a lo que realmente lo hizo ganador, y no seguir con lo que no le ha dado resultados. Las cosas que ha querido implementar, muchas no son aplicables al fútbol. Creo que la prepotencia o la intención de querer hacer las cosas a su forma lo único que va a conseguir es que se mantenga el malestar, entonces si sigue así lo mejor sería la salida del técnico.



Por antecedentes Osorio ha demostrado que pese a las duras críticas, no cambia su estilo...

Comparto que los técnicos deben ser testarudos en algún momento porque son los que día a día trabajan con los jugadores; pero hago un análisis de la carrera de Osorio y considero que las rotaciones están bien cuando tienes una nómina amplia y tienes la capacidad de reemplazar a jugadores en determinados puestos. Lo que no es válido son los cambios de posiciones, poner un lateral izquierdo por la derecha, un volante de marca de lateral o de extremo. Ese tipo de cosas son las que no le han dado resultados. En el Once Caldas ganó cosas sin inventar, en su primera etapa con Nacional también fue triunfador, pero cuando comenzó a aplicar variantes y cambiar de de posición a los jugadores, es donde se pierde.



¿Lo del domingo pudo ser la gota que rebosó la copa?

Es lamentable que en el fútbol siga pasando esta clase de situaciones; no vamos a justificar situaciones de esas, es triste para el espectáculo que un partido no pueda jugarse hasta el final por la invasión de hinchas. Eso es consecuencia un poco de lo que representa Osorio. Su llegada fue resistida por una parte de la hinchada, porque lo involucran con Nacional y por la rivalidad que hay; si habláramos de otro nombre a lo mejor el hincha tuviera un poco más de paciencia. Pero como no es del seno de la institución ocurren estas cosas que, repito, no tienen justificación. Ojalá técnico y directivos tengan una conversación con mayor claridad para que tomen las decisiones que más les convenga.



¿Hay jugadores que no merecen vestir la camiseta del América?

Lo que pasa no es solo responsabilidad de Osorio. La nómina del América es corta y con jugadores que en su carrera no habían demostrado mayores méritos para ponerse la camiseta del América. Pero esa fue la decisión del entrenador, y en un punto termina juntándose todo: lo que Osorio quiere que algunos jugadores hagan, lo que los jugadores no entienden, los malos resultados y lo que pesa la camiseta del América que es un equipo acostumbrado a ganar. Hay que replantear muchas cosas.



¿Cómo pudieron llegar jugadores que no tenían antecedentes positivos?

Esas decisiones a veces pueden ser tomadas por la misma directiva o por el técnico. Parece que cuando se ha ganado cosas importantes da la sensación que Osorio quiere ser el hombre revolucionario o el más innovador del fútbol colombiano y eso lleva a creer que tiene la capacidad de revivir los muertos. De ahí parten los errores, creer que se está más allá del bien que del mal y al final las cosas van quedando en su sitio.