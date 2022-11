¡Eliminado! América de Cali cayó 1-0 ante Pasto y se despide del sueño de la final de la Liga

Para mantener vivas las esperanzas de llegar a la final, América necesitaba este miércoles de un triunfo sobre el Deportivo Pasto en el estadio Libertad.



Pero las cuentas del equipo rojo no se dieron, porque salió de la capital nariñense con una derrota 1-0 que lo deja sin chances de llegar a la gran final de la Liga colombiana.



El América de este miércoles fue un equipo muy pobre defensivamente, sin ideas en el mediocampo y desconectado en ataque, siendo dominado en gran parte del compromiso por un Pasto que fue justo ganador.



Consumado este nuevo fracaso - el primer semestre también es para el olvido -, los rojos deberán examinar muy bien su plantilla, depurar el plantel de jugadores que no cumplieron las expectativas, y comenzar a armar lo que será el equipo del 2023.



En el partido de anoche, apenas comenzando, ya el Pasto se había arrimado con peligro a predios de Diego Novoa.



Adrián Estacio, Facundo Boné y Jeison Medina fueron los que más inquietaron el arco escarlata, con media distancia especialmente, y atacando por el sector de Daniel Quiñones que fue el más vulnerable.



La mejor oportunidad para América se dio a los 25 minutos con un remate peligroso del juvenil Felipe Mosquera que el arquero Diego Martínez atajó a medias, el rebote lo tomó de frente Iago Falque, pero el zurdazo del español se fue increíblemente por fuera.



En el periodo complementario se presentó el mismo libreto, con un Pasto tomando la iniciativa y un América esperando y saliendo en contragolpe por medio de Esneyder Mena.



El técnico Alexandre Guimaraes intentó cambiarle la cara a su equipo ingresando a Déiner Quiñones, Daniel Mosquera y Luis Paz, además de Cristian Arrieta, pero las variantes poco efecto surtieron.



Deportivo Pasto llegó al gol en el minuto 77 por medio de Víctor Arboleda; por zona izquierda la jugaron Mateo Garavito y Leiner Escalante, el delantero ganó la raya para meter un centro atrás; Arboleda, libre de marca, tomó el balón y remató de primera, venciendo la estirada de Diego Novoa.



América quiso reaccionar, pero no tenía cómo ya que Déiner Quiñones una vez más decepcionó, en tanto que Adrián Ramos estuvo desconectado y Daniel Mosquera tampoco fue solución.



El 1-0 se mantuvo hasta el pitazo final, alcanzando Pasto tres puntos que lo ubican en la tercera casilla con 4 unidades, y mandando al América al sótano de la tabla del Grupo B con 3 puntos.



De esa manera los rojos, a los que les quedan dos partidos por cumplir con el calendario, y para sumar así sea en la reclasificación, le dijeron adiós a cualquier opción de llegar a la gran final de la Liga, como eran las cuentas que se hicieron antes de los cuadrangulares.