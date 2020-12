Alejandro Cabra Hernandez

La gran campaña de América de Cali en la Liga colombiana, donde está cerca de revalidar el título, tiene un gran aliciente y es la promoción de nuevos jugadores forjados en las divisiones menores.



“El éxito de una cantera está marcada por tres pilares fundamentales: una buena organización administrativa, contratación de profesionales idóneos para guiar a los chicos en formación y tener tiempo y disposición para perseverar que los logros van a llegar”. Así describe el experimentado periodista Óscar Luis Cárdenas la hoja de ruta para las instituciones que quieran cosechar un buen trabajo en categorías inferiores.

Y eso es un aspecto en que América se propuso impulsar hace unos años tras vivir una profunda crisis cuando descendió en 2011 e hizo que sus fuerzas básicas prácticamente desaparecieran.



Desde el momento de su retorno a la máxima categoría los escarlatas han venido consolidando los nuevos talentos con proyección en el balompié colombiano.



Santiago Moreno, Luis Sánchez, Daniel Quiñones, Jeison Pinillo, Carlos Barreiro, Émerson Batalla y Pablo Ortiz son los representantes de una camada de jóvenes que comienzan a escribir su historia con los ‘diablos rojos’.



“Ganar el título sería un lindo reconocimiento para el trabajo que desde las menores se ha venido realizando. Soy un afortunado de haber vivido ese proceso en la cantera del equipo”, apuntó Moreno, el atacante que hoy por hoy es considerado como la ‘joya’ de la corona en América.



La institución escarlata ha adelantado un trabajo serio con sus juveniles y con la llegada hace un par de años del español Álvaro Rius a la dirección deportiva, han estructurado un proceso que comienza a dar sus frutos. Incluso en la actualidad se tienen establecidos convenios internacionales con clubes de Suramérica y de Europa.



“Uno de los objetivos de este proyecto deportivo es darle visibilidad a los futbolistas jóvenes. El fortalecer las divisiones menores sirve para volver a tener una estructura que nos permita ser un club importante a nivel internacional. Hemos intentado mejorar las condiciones de cada una de las categorías juveniles e ir creciendo en la metodología de trabajo”, comentó Rius.



Otro punto a destacar en esa labor de formación es el trabajo de técnicos como Jerson González, Jhon Freddy Tierradentro, Carlos Fernando Asprilla, Jorge Banguero, entre otros, quienes fueron figuras con los rojos en su épocas como jugadores.



“Me siento muy orgulloso por esta labor que Dios me ha encomendado. Feliz de ver esos pelados que cada que termina un partido me llaman a compartirme sus experiencias como si fuera un padre para ellos, eso me llena de más gratitud que incluso cuando jugaba”, indicó Jerson, actual DT de la Sub-20.



El promedio de edad del equipo es de 23 años aproximadamente, una seña de que los jóvenes han recibido la oportunidad por parte del técnico Juan Cruz Real.

Estas son las nuevas promesas

Jeison Pinillo: 23 años, arquero. Jugó en Dépor FC.



Pablo Ortiz: 20 años, defensa. Hizo pasantía en el Pasto.



Daniel Quiñones: 21 años, lateral. Fue campeón en 2019.



Luis Sánchez: 20 años, volante. Jugó en Saint-Étienne (FRA).



Émerson Batalla: 18 años, delantero. Ha ido a selecciones juveniles.



Santiago Moreno: 20 años, delantero. Suma 28 juegos en Primera.