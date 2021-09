Uno de los jugadores más resistidos en el arranque de la era del técnico Juan Carlos Osorio con América ha sido el delantero Emerson Batalla, quien fue el autor del gol que le dio la victoria al elenco escarlata en el clásico del sábado pasado ante Deportivo Cali por la Liga colombiana.

Batalla ha sabido aguantar las críticas de los seguidores americanos y es consciente que con trabajo podrá demostrar su talento y ganarse el cariño de los aficionados.



Con el tanto celebrado en la cancha del estadio de Palmaseca, el delantero de 20 años se quitó una mochila de encima en lo anímico. Ese festejo a rabiar con el técnico Osorio y sus compañeros seguramente lo motivarán de cara a los próximos compromisos con América.

Por ahora, Emerson seguirá dando sus mejores esfuerzos en los entrenamientos y aunque es impredecible, por el método de trabajo de Osorio, saber si estará en el nuevo clásico de este miércoles por la Copa Colombia donde los 'Diablos rojos' se juegan el paso a las semifinales de la competición donde la serie está igualada a dos goles.

Batalla habló con el espacio 'América en la Red' y entregó sus sensaciones luego de ser una de las figuras del derbi pasado.

¿Qué significó el gol del clásico?

“Un momento de mucha alegría, satisfacción por todo lo que estaba pasando en mi vida, fue un desahogo muy bonito poder marcar y gracias a Dios pudimos tener el triunfo”.



¿Cree usted que con ese gol la hinchada le brindará más confianza?

“No puedo opinar por los demás, pero creo que se ha notado desde la llegada del 'profe' mi cambio de actitud, me he sentido con más confianza”.

¿Van por el camino correcto?

“Se nos están empezando a dar las cosas, en el clásico pasado también tuvimos chance de gol, contra Quindío, pero afortunadamente se me dio en el clásico. A su manera se pudo ganar y estar otra vez en la pelea de los ocho”.



¿Se le pasó por la cabeza que iba a marcar gol en el clásico?

“Me lo imaginé, siempre tengo eso en la cabeza, tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Ese día había hablado con Jorge Segura, que ese era mi partido, que tenía que marcar y gracias a Dios se me dio”.

En la celebración lo primero que hace es ir a buscar al 'profe'...

“Sí, la verdad es que estoy muy agradecido, el 'profe' ha confiado mucho en mi cuando casi nadie lo hacia, me siguió dando la oportunidad y lo único que se me vino a la mente fue ir a dedicarle ese gol. Fue un momento lindo para dedicarle al 'profe', también han hablado mucho de él y fue un momento muy lindo para dedicarle el gol a él”.



¿Tuvo algún tipo de conversación con el técnico después del partido?

“No, solo me felicitó porque él sabía cómo me venía trabajando, que nadie lo sabe, el siempre me siguió considerando para jugar, solo eso”.

¿Cuáles han sido sus profesores en este proceso con el club?

“El 'profe' Tierradentro, Luis Asprilla año 2017-18 y con Jersson desde el 2019 hasta que estuve en el equipo profesional”.



¿Cómo llega al América?

“Soy de Tumaco, llegué a Villa Rica a una escuela en el Cauca, de allí paso al América.



¿ Llegó a la casa hogar?

“Sí”.



¿Con quién se va al entreno?

“Me voy con Jerson Malagón”.

¿Y antes quién te llevaba?

“Santiago Moreno”



¿Se le fue el transporte?

“Si, risas...”



-Ha hablado con Santiago, ¿te felicitó?

“Sí, hemos conversado, me felicitó por el gol, algo muy bonito de parte de él. Estuvo pendiente del grupo”.

¿Le ha afectado algún comentario en las redes sociales?

“O sea uno se siente mal, pero no afectarme ni sentirme triste por eso. Así es esto, no”.