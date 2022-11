"El equipo hizo todo lo necesario para seguir con vida": Alexandre Guimaraes tras la eliminación

América de Cali no pudo superar en su visita a Pasto al equipo nariñense. Los 'Rojos' cayeron este miércoles 1-0 y fueron eliminados de los cuadrangulares finales de la Liga colombiana.



"Hoy (este miércoles) el equipo hizo todo lo necesario para seguir con vida. Fue un partido de una sola jugada. Nosotros tuvimos las opciones y no las pudimos hacer. Tenemos una base y el trabajo hasta ahora nos deja una base muy importante para el próximo torneo. También nos deja la sensación sobre el llenar algunas plazas para hacer el equipo más fuerte. Ahora se debe cerrar el torneo como se debe, al máximo tanto en Medellín como en Cali", comentó Alexandre Guimaraes.



Por otro lado, el DT americano reconoció la clave de la eliminación de su equipo: "La eliminación llegó creo que fue por el partido que más nos pesó, y fue el primero contra Águilas. Siempre arrancar una competición corta, no solo perdiendo, sino saliéndose de nuestra línea y eso nos pesó mucho. Tendremos el tiempo prudente para hacer el parido con las correcciones, ahora nos quedan dos partidos".



Por último, el brasileño analizó lo que será el resto de las fechas en estos cuadrangulares finales.



"Hay que ver quienes están luego del entrenamiento del viernes y los jugadores que tiene la quinta amarilla; también cómo está la recuperación de Jhon García y quienes están aptos para ese juego. Hay que hacer dos partidos bastante serios", dijo Guimaraes.