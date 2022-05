El América de Cali del segundo semestre: Guimaraes ya tiene claro un plan que no tendrá fichajes

Con escasas posibilidades de instalarse en el grupo de los ocho equipos que disputarán la Liga del primer semestre, América debe enfilar baterías para el segundo torneo.



Sin embargo, un gran obstáculo se atraviesa en su camino: el conjunto rojo no puede contratar jugadores en lo que resta del año.



Conociendo tal realidad, el técnico Alexandre Guimaraes aceptó sentarse nuevamente en el banco de los ‘Diablos’ antes de terminar el presente torneo, en reemplazo de Juan Carlos Osorio, para conocer con más tiempo a los jugadores y abonar el terreno para la Liga siguiente.



El impedimento del América para contratar jugadores obedece al fallo de la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol en el litigio entre la institución escarlata y Deportes Tolima por el caso del volante Rafael Carrascal.



Debido a ello, los directivos americanos contrataron en enero los jugadores con los cuales afrontarían los retos este 2022, pero sin la bendición de Osorio, pues no estaban conformes con los fichajes hechos por el entrenador risaraldense cuando llegó al América.



En ese orden de ideas, el equipo contrató nueve jugadores: Juan Camilo Portilla, John García, Dídier Pino, Daniel Mosquera, Esnéyder Mena, Alejandro Quintana, Iago Falque, Éber Moreno y Brayan Vera. Además, puso a debutar a Brayan Medina y Jóider Micolta.



Sin embargo, no todos los jugadores que llegaron han estado en el rendimiento ideal, y otros, por lesión, han tenido que permanecer más tiempo en el departamento médico que en la cancha.



Los problemas físicos han afectado también a jugadores como Cristian Arrieta, Marlon Torres, Déinner Quiñones, Daniel Hernández y David Lemos.



Con esa radiografía, es difícil el panorama del América para el segundo semestre, aunque su técnico Guimaraes y el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, sean optimistas.

La estrategia

Consultado por El País, el técnico brasileño afirmó que su estrategia de cara al siguiente torneo tendrá dos fases.



“La primera es recuperar a todos los jugadores que tenemos lesionados. En la medida en que podamos arrancar para el segundo semestre con los futbolistas que están en el departamento médico y hagamos un mes de pretemporada, veremos si podemos aplicar el modelo anterior (cuando fueron campeones en el 2019) o hacer algunos ajustes. Ya hemos empezado a hacer algunas cosas con el fin de ganarle tiempo al tiempo”, explicó Guimaraes.



“Contando con todos los jugadores que hay en este momento y que deberían regresar, tendremos un plantel competitivo y la competencia misma nos dirá si estamos para pelear en el bloque de arriba o en bloque intermedio”, agregó el técnico escarlata.



El optimismo de Tulio Gómez es mayor: “Tenemos buena nómina. El equipo ideal sería con Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, John García, Brayan Vera, Luis Paz o Pino, Carlos Sierra, Luis Sánchez o Déinner Quiñones, Esnéyder Mena y David Lemos o Jóider Micolta, además de Adrián Ramos y Alejandro Quintana”.



Para Julián Téllez, exjugador del América y hoy analista de Win Sports, el panorama no es alentador: “Sin ninguna duda, América debe fortalecer el juego colectivo. No tiene una nómina fuerte, es muy débil en defensa. Casi en todos los partidos los zagueros cometen errores, hacen penales, hay expulsados. Hay que pensar en un equipo corto, que recupere la pelota y aproveche la experiencia y capacidad goleadora de Adrián Ramos”.



Un concepto similar tiene el periodista Marino Millán: “Guimaraes tiene todo por hacer y va a tener que trabajar muchísimo, porque el equipo es muy limitado y no le veo un mayor futuro. El técnico trata de plasmar una idea, pero quienes deciden en la cancha son los jugadores y yo no veo hombres con la categoría para decidir lo que América requiere para repetir títulos. Esto, sobre el papel. En la práctica, veremos qué pasa”.