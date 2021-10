"El club informará": Lo que dijo Juan Carlos Osorio después de la dura derrota ante Nacional

Juan Carlos Osorio dejó después del partido ante Nacional un mensaje que puede ser premonitorio sobre su futuro en el América.



El técnico dio la cara y atendió a la prensa para hablar de su situación y de la debacle de su equipo una vez más en el torneo.



"A más tardar el martes el club emitirá un comunicado sobre la decisión que se tomará, será la mejor para todos", dijo Osorio sin ahondar o dar más detalles sobre lo que quiso decir.



El técnico se disculpó con la hinchada por otro resultado negativo en la Liga, lo que calentó los ánimos en la tribuna.



"Ofrezco disculpas a la hinchada de América, lastimosamente los resultados no se han dado, en los últimos partidos hemos mejorado en el juego, nos faltan muchas cosas para ganar partidos, lo único que resta es descansar en silencio y reflexionar sobre la situación", expresó Osorio.



Y una vez más se hizo responsable por lo sucedido: "Yo me hago responsable de los malos resultados, culpable no, porque no le hemos faltado el respeto a nadie, no hemos robado a nadie, ni nada de eso".



La directiva tiene la palabra sobre el futuro del técnico al frente del equipo escarlata.



Lo cierto es que desde que asumió en América, los resultados no lo han acompañado. Osorio ha dirigido en total 23 partidos, de los cuales tiene 5 victorias, 7 empates y 11 derrotas, lo que quiere decir que de 69 puntos posibles solo ha conseguido 22.