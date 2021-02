¡El campeón quiere despertar! América de Cali sale por su primer triunfo en Liga, enfrentando al Chicó

Francisco Henao

América, que hasta el momento no ha hecho honor a su condición de campeón de la Liga, buscará este viernes desde las 8:05 p.m. en Tunja su primera victoria que le permita recuperar terreno en la tabla de posiciones.



Los rojos, que ocupan el puesto 14 con apenas 2 puntos de 9 disputados, se las verán en el estadio La Independencia con un Chicó que tampoco conoce la victoria en este torneo.



La novedad en el cuadro escarlata es el regreso del zaguero Marlon Torres, ausente por suspensión en los anteriores compromisos, además de los jugadores que estuvieron en el microciclo de la Selección Colombia en Barranquilla.



De resto el técnico Juan Cruz mantiene los mismos hombres en ataque, con Duván Vergara como extremo por izquierda, Santiago Moreno seguirá por derecha, por el centro habrá continuidad para Luis Sánchez, y en ataque estará el veterano y capitán Adrián Ramos.



América se encontrará con un rival que tratará de lograr su primer triunfo ya que está acosado por el fantasma del descenso.

Ficha técnica

Estadio: La Independencia

Hora: 8:05 p.m.

Árbitro: Jorge Guzmán (Norte de Santander)

Asistentes: José Piedrahíta y Camilo Sánchez

Probables formaciones



Chicó: Pablo Mina, Jhonathan Muñoz, Elkin Mosquera, Galileo del Castillo (Henry Plazas), Duván González, Eduard Banguero, Frank Lozano, Kevin Londoño, Boris Palacios, Wilson Mena y Jhoan Arenas.

DT: Mario García



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo, Luis Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Duván Vergara, Santiago Moreno y Adrián Ramos.

DT: Juan Cruz

El resto de la fecha

Además del juego Chicó Vs. América, la sexta fecha de la Liga tendrá dos juegos más este viernes: Pereira Vs. Patriotas y Petrolera Vs. Caldas.



El sábado se disputarán tres partidos: Equidad Vs. Millonarios, Deportivo Cali Vs. Águilas de Rionegro y Envigado Vs. Junior.



El domingo se completará la jornada con estos compromisos: Santa Fe Vs. Bucaramanga, Medellín Vs. Jaguares y Pasto Vs. Tolima.