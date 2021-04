El camino a la salvación: América de Cali debe vencer a Equidad para seguir soñando con los ocho

Daniel Molina Durango

El camino a la salvación para el América tiene tres estaciones. La primera de ellas es hoy en el Pascual Guerrero, su propia casa, donde paradójicamente ha conseguido menos de los puntos que ha ganado por fuera: 12 como local y 13 como visitante.



El juez de esta tarde será un necesitado Equidad, rival directo, que de alguna manera subestimó al Deportivo Cali en la fecha pasada al alinear un equipo mixto como inicialista, y lo pagó caro al caer goleado 2-5 en el estadio de Techo por los jugadores del técnico Alfredo Arias.



Con 27 unidades y solo dos partidos en el calendario —aún no descansa—, el conjunto dirigido por Alexis García vendrá a buscar puntos en una plaza donde a los ‘diablos’, que tienen 25 en la tabla, les ha costado ganar: suman seis empates, una derrota y dos victorias. La última de ellas el miércoles pasado, al sacarle el triunfo del bolsillo a un ordenado y mejor Millonarios que se fue finalmente con las manos vacías (2-1), cuando restaban apenas once minutos para terminar el juego y ganaba 1-0.



Pero ese ‘coco’ del Pascual en lo que ha sido esta temporada no deberá hacerle mella a un América que pende de un hilo y al que solo le sirve ganar, para alcanzar 28 puntos que le den mayor tranquilidad en sus dos juegos restantes en el calendario, contra Jaguares de visita y contra Deportes Tolima de local.



Los de Montería y los tolimenses son esas otras dos estaciones que los ‘diablos’ deberán superar en su camino a la salvación para meterse finalmente en el grupo de los ocho equipos que disputarán el título.

Dependiendo de los otros resultados, al conjunto escarlata le tocaría, de vencer a Equidad, sumar uno o dos puntos en esos juegos. Quién sabe si los tres.



Luego de la agónica victoria sobre Millonarios, el técnico rojo, Juan Cruz, valoró el coraje de sus jugadores.



“Lo fundamental son los futbolistas, la jerarquía la muestran jugando y entendiendo la situación”, precisó Cruz, quien resaltó el hecho de haber derrotado después de 11 años al elenco embajador en el Pascual.



Esa jerarquía de la que habla Cruz será la que necesiten hoy sus hombres para imponerse nuevamente en su feudo, ojalá sin las angustias que han mostrado a lo largo de la campaña, en situaciones totalmente opuestas a lo que muestra el equipo cuando juega por fuera de su patio.



América no podrá contar aún con Adrián Ramos, lesionado, pero tendría a Díber Cambindo, mientras que Equidad vendrá sin su arquero titular, Cristian Bonilla, expulsado contra el Cali.



Los escarlatas tienen esta tarde una gran posibilidad de mantenerse en el grupo de los ocho, al que ingresaron por primera vez esta temporada tras vencer a Millonarios.



El bicampeón, acostumbrado a dar los golpes en las instancias finales, como lo hiciera en los dos torneos anteriores, tiene fe en su resurrección.

La ficha

Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 3:30 p.m.



Árbitro: Carlos Ortega



Probables formaciones



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones, Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Díber Cambindo, Duván Vergara.

DT: Juan Cruz



Equidad: Andrés Pérez, Wálmer Pacheco, Jefferson Mena, John García, Andrés Correa, Pablo Lima, Larry Angulo, Juan Mahecha, Daniel Mantilla, Diego Erazo, Ómar Duarte.

DT: Alexis García

Partido válido por la fecha 17 de la Liga.