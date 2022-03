Dos técnicos en apuros: así llegan Juan Carlos Osorio y Rafael Dudamel al clásico vallecaucano

Se acerca el clásico vallecaucano 295 por la Liga colombiana. Además de ser el primero del año, es un partido al que se le suma el atractivo de que la derrota no es opción para ninguno. Rafael Dudamel necesita salir del fondo de la tabla con el Deportivo Cali y Juan Carlos Osorio tiene el objetivo de cumplir lo prometido con el América.



El campeón de Colombia será el local en este derby caleño. En el estadio Deportivo Cali, los ‘Azucareros’ buscarán que su casa vuelva a ser el fortín como en el cierre de temporada en el que fueron campeones.



Los verdiblancos vienen de un importante triunfo de visitantes contra el Unión Magdalena y que se espera que sea un factor motivacional para salir del oscuro momento en el torneo. Hacía más de 25 años que no se ganaba en tierras samarias y los ‘Azucareros’ pudieron hacerlo de la mano de Rafael Dudamel. Además, los verdes lograron anotar más de un gol en un partido, tarea que no se había podido conseguir en esta Liga 2022.



Definitivamente fueron tres puntos de oro para el Deportivo Cali de Dudamel por la difícil campaña que está sufriendo el campeón de Colombia: de los nueve partidos disputados hasta ahora, suman tan solo dos victorias, un empate y seis derrotas. Los ‘Azucareros’ han marcado 5 goles y han recibido 11, y tienen 7 unidades en la tabla. Por eso, ganar ante el América es de carácter obligatorio.



Rafael Dudamel afrontará un clásico con un rival que viene al igual que su equipo, con muchas necesidades. El estratega verdiblanco deberá en casa mejorar lo más urgente y es la falta de gol. También, tendrá como tarea organizar de manera adecuada su primera línea de volantes para contener el ataque de jugadores como Adrián Ramos y Juan Camilo Portilla, que vienen con muy buen nivel.



Como novedades para este sábado se podría tener el debut del delantero argentino Agustín Vuletich, que ya se encuentra esta semana entrenando con el plantel. Por otro lado, el volante chileno Sebastián Leyton acumula 4 tarjetas amarillas y de sumar una más en el clásico, se perdería del siguiente duelo.



Por su parte, América también viene ‘inflado’ para este derby. Los ‘Escarlatas’ derrotaron 2-0 al Once Caldas en el Pascual Guerrero y le quitaron el invicto que tenían en este semestre.



Para Osorio, haber ganado en casa fue un gran respiro para lo que estaba viviendo en la Liga. Su equipo había acumulado 5 partidos sin conocer la victoria, mostrando poca calidad de fútbol en sus anteriores encuentros tanto de locales como de visitantes.



A Juan Carlos Osorio, al igual que su técnico rival, solamente le sirve ganar para lo que se viene en la Liga.



“El Cali está sufriendo como nosotros. Ha salido de futbolistas importantes. Sin embargo, me parece que sigue teniendo muy buenos jugadores y un muy buen técnico”, expresó el entrenador risaraldense.

En este semestre los rojos no han ganado como visitantes.



En Palmaseca Osorio afrontará un difícil reto de salir a buscar los tres puntos contra el campeón de Colombia. América ha sufrido por las bandas y eso lo ha complicado en este torneo. El ‘Profe’ deberá contener el ataque de jugadores como Jhon Vásquez y Kevin Velasco, además, de controlar a Teófilo Gutiérrez.



Los ‘Escarlatas’ llegan a este encuentro con 12 puntos y persiguiendo al octavo en la tabla para poder meterse a los ocho.



El clásico vallecaucano 295 estará cargado de muchas emociones. Dos técnicos que hoy en día viven de la necesidad de obtener buenos resultados luego de una campaña mala para cada uno. En conclusión, este sábado se vivirá un clásico en el que, como dice la canción, “Aquí no se puede empatar”.