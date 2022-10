América de Cali derrotó en penales a la U de Chile y avanzó a 'semis' de la Copa Libertadores Femenina

América de Cali logró este domingo el tiquete para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina, luego de vencer en la tanda de penales a la Universidad de Chile, en la llave de cuartos de final.



En el primer tiempo tanto América de Cali como Universidad de Chile salieron a atacar. Con un dominio alterno, colombianas y chilenas se aproximaron a los arcos en la búsqueda del primer gol.



En la zona ofensiva las cosas no estaban funcionando. América de Cali atacaba, insistía, llegaba con posesión al área rival, pero no lograba concretar la anotación.



Al ver que las opciones de gol no se cristalizaban, el técnico Andrés Usme les ordenó a sus jugadoras a rematar de media distancia, buscando con esta alternativa la apertura del marcador.



Sin embargo, fue la Universidad de Chile la que logró abrir el marcador al minuto 45+2, producto de un tiro libre ejecutado por Yessenia López que con su pie zurdo ubicó esa pelota en el ángulo superior derecho de la guardameta Natalia Giraldo.



El gol del empate llegó a los 72 minutos luego de un cobro de tiro libre de Catalina Usme, que envió esa pelota al área y la defensora Karen Fuentes tocó el balón y lo envió al fondo en propia portería.



La clasificación para la semifinal se tuvo que definir en los lanzamientos desde el punto penal. Luego de la serie de 10 cobros, América de Cali consiguió el tiquete para la semifinal al superar a la U. de Chile por 4-2 en la tanda.



De nuevo el conjunto escarlata disputará una semifinal de Copa Libertadores Femenina, repitiendo lo hecho en la temporada 2020 donde lograron llegar a la final.