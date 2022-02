América de Cali derrotó al Once Caldas y volvió a sonreír con un triunfo en la Liga colombiana

América volvió al triunfo luego de cinco fechas, poniendo fin a una crisis de resultados y dando un salto en la tabla para ponerse muy cerca del octavo lugar de la tabla.



Los rojos vencieron este domingo en la noche 2-0 al Once Caldas en una cancha muy difícil por la lluvia, que por momentos hizo que el fútbol fuera más físico que estético.



El argentino Alejandro Quintana logró el doblete para la victoria escarlata que fue muy celebrada por los aficionados que asistieron al Pascual, pese a lo lluviosa de la noche.



Si el primer tiempo fue de escasas emociones, el segundo resultó todo lo contrario por los goles y porque América logró imponer su fútbol ante un difícil Once Caldas.



En los 45 minutos iniciales solo hubo una opción clara; a los 13 Elvis Mosquera mandó un centro desde la izquierda, y por poco Fainer Torijano manda el balón al fondo de su propio arco.



En la parte complementaria el técnico Juan Carlos Osorio ordenó dos variantes: los ingresos de Joider Micolta y de Alejandro Quintana por Iago Fálque y Brayan Medina.



El español, que se estrenaba con la roja y que jugaba después de casi nueve meses inactivo, mostró algunos destellos de su calidad, pero al final le pasó factura el estado de la cancha.



Las variantes le dieron resultados a Osorio porque a los 56 minutos Adrián Ramos bajó un balón, el arquero Gerardo Ortiz no midió bien la distancia y eso lo aprovechó Quintana para definir y poner el 1-0.



A los 66 se volvieron a encontrar Ramos y Quintana; el colombiano se la volvió a bajar al argentino y este sacó un derechazo desde la media luna para el 2-0.



América pudo aumentar con un preciso remate de Joider Micolta a los 81 que salvó el arquero Ortiz.



Once Caldas terminó con uno menos por la expulsión de Nicolás Giraldo en el tramo final del encuentro.



El 2-0 se mantuvo, dándole al América un poco de respiro después de cinco fechas sin ganar.

La síntesis

Estadio: Pascual Guerrero.

Árbitro: Carlos Ortega

Formaciones

América: Diego Novoa, Eber Moreno, Jorge Segura, John García, Elvis Mosquera, Brayan Medina, Larry Angulo, Carlos Sierra, Luis Sánchez, Iago Falque y Adrián Ramos.

Cambios: Portilla por Sánchez (29), Micolta y Quintana por Fálque y Medina (45).

DT: Juan C. Osorio.



Once Caldas: Gerardo Ortiz, Jesús Murillo, Fainer Torijano, Brayan Córdoba, Nicolás Giraldo, Dannovi Quiñones, Robert Mejía, Marcelino Carreazo, Alejandro Barbaro, Mender García y Diego Valdés.

Cambios: Del Valle y Piedrahíta por Valdés y Barbaro(45)

DT: Diego Corredor

Goles: 1-0: Quintana (56). 2-0: Quintana (66).