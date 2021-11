Deportivo Cali y América, primeros en las tablas (Opinión)

No fue muy fácil el partido, pero el Cali hizo lo que tenía que hacer y al aprovechar su condición de local en Palmaseca, hoy aparece como líder del grupo A.



Me gusto la disposición inicial de Dudamel como técnico, al ordenar tres atacantes en el equipo azucarero. Por dos razones fundamentales, no se consiguió inicialmente el objetivo. La primera, que el Cali no tuvo la generación de juego que necesitaba y la segunda, que a Preciado no le conviene mucho jugar tan tirado por las bandas.



Pereira es un equipo que sin figuras complica y durante el primer tiempo le sacó al Cali un resultado sin goles, producto de una buena marca en la mitad y clara disposición para intentar jugadas ofensivas. La situación se le complicó al técnico Alexis Márquez en el minuto 62, con la justa tarjeta roja para Ramírez y el gol de Preciado momentos después. Pereira impidió muchas acciones positivas del Cali, porque tuvo orden y siempre intentó aprovechar los espacios, despejar dudas e igualar el dominio a pesar de su condición como visitante.



Cali tendrá que mejorar mucho en Barranquilla, para mantener la ventaja que tiene hoy en la tabla. Junior llega con la camiseta inflada, después de un importante y merecido empate contra Nacional en el Atanasio.

América

Para el autor de esta columna, el gran triunfador del domingo pasado en el estadio Romelio Martínez fue Juan Carlos Osorio. Hizo los cambios en el momento preciso y acertó con Sierra, figura de la cancha con dos asistencias y Joao Rodríguez con el gol de la victoria. Fue un partido muy disputado, con mejor posesión en algunos minutos de Millonarios y con una actitud del América que vale la pena destacar. Arrieta se jugó un partidazo, Graterol y Torres cumplieron, Paz y Ramos fueron dos luchadores incansables y Lucumí acumuló buenas y malas. No me gustó el rendimiento de Mauricio Gómez y tampoco el descuido de Andrade y Mosquera en el gol de Millonarios. Gómez mereció la roja por la falta sobre Ruiz.



El compromiso que viene frente al Tolima, será definitivo para medir la regularidad del equipo rojo. Ya se habla en los mentideros deportivos, que América tiene la suerte del campeón, porque clasificó con un arepazo tremendo y sacó de una derrota, el triunfo que hoy disfruta su hinchada.

El resto

Nacional viene mal, si se tiene en cuenta que en los últimos cinco partidos, empató cuatro y perdió uno. Además, no fue el mejor resultado, el 1 a 1 que permitió de local frente al Junior.



Del equipo barranquillero puedo escribir que sacó un punto muy difícil frente al archifavorito Nacional. En ese partido terminaron como figuras Jarlan y Viera, quien sigue calificado como el mejor portero de la liga.



En el cuadrangular B, Tolima fue otro visitante que confirmó sus aspiraciones de retener el título. Todos respetan este equipo y por lo que viene haciendo Hernán Torres como técnico, nadie lo quiere enfrentar en la gran final.

Cali y América

Los dos equipos de la capital vallecaucana la tienen muy difícil y sinceramente no son favoritos para ganar en Barranquilla e Ibagué. Empatar sería bueno, pero si llegan a triunfar, hay que prepararse para una final en esta tierra.



Osorio con su experiencia y sus últimos buenos y convincentes resultados va con todo frente al Junior, mientras Dudamel quiere confirmar el cambio que tuvo el Cali bajo su dirección. Amanecerá y veremos. Hasta la próxima.



@oscarenteriaj