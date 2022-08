Ante Junior, este domingo, América tiene la oportunidad de dar un buen golpe para despegar definitivamente en la Liga colombiana, donde suma siete puntos luego de cinco juegos.



Los rojos recibirán al ‘Tiburón’ a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, donde por primera vez en este torneo América podrá tener la compañía de sus hinchas en las gradas.



El País habló con Déinner Quiñones sobre este juego por la fecha 8 de la Liga, en la que los ‘Diablos’ tienen dos partidos aplazados.



“Va a ser un partido muy lindo, esperamos tener un marco espectacular con nuestra gente y sumar tres puntos para ubicarnos mejor en la tabla”, dijo el volante tumaqueño de 27 años.

Contra Equidad en la fecha pasada, América hizo un buen partido, pero no pudo romper el marcador (0-0).

“Hemos mejorado partido tras partido, tanto defensiva como ofensivamente. Los resultados se nos han escapado por una u otra razón, pero sabemos que vamos por el camino correcto, cada vez nos sentimos mejor, el equipo no se ha quedado físicamente y eso también es importante. Esperamos sumar tres puntos este domingo”, manifestó Déinner.



El extremo tuvo un primer tiempo irregular contra los ‘aseguradores’ en Bogotá, pero en la parte complementaria mejoró y se hizo importante en el ataque.



“En el primer tiempo me caí mucho, estaba difícil la cancha, muy acolchonada, y prácticamente me estaba parando en el balón. Y en el segundo tiempo el equipo mostró mejor cara, pero lamentablemente no estuvimos finos en la parte de adelante”, precisó.



En El Campín de Bogotá, Déinner comenzó como extremo, pero luego se tiró al centro, para prestarle el carril a Esnéyder Mena, quien dejó la posición de lateral, ocupada por Daniel Quiñones.



“El ‘profe’ siempre nos pide dar lo mejor de cada uno en todos los partidos y con la obligación de ganar, que es lo que conlleva jugar en América. Me siento más cómodo dentro del rectángulo de juego, independientemente de la posición, si es por un extremo o por el centro, siempre trato de aportar”, subrayó.



El jugador también se refirió a la situación del Deportivo Cali, próximo rival, y dijo: “Están en una situación difícil, lamentable. América vivió esa situación y eso lo llevó a descender. Así que, de parte mía, tengo empatía con los colegas y ojalá puedan salir de esta situación, no es para nada agradable”.



También se refirió al balón y las mujeres, tema sobre el cual dijo: “He seguido todo el entorno del fútbol femenino y me les quito el sombrero a las muchachas. A pulso se han ido ganando reconocimiento nacional e internacional, y sería bueno que a los que les compete hacer la gestión les dieran más apoyo, ya que nos están representando dignamente en el continente americano y el mundo”.



Déinner destacó, en particular, lo que está haciendo Linda Caicedo con la selección Colombia Femenina de Mayores (subcampeona de la Copa América) y la Sub 20 en el Mundial en Costa Rica (busca un cupo a las semifinales), además del juego de Catalina Usme y Leicy Santos con la absoluta.