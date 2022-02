"Deberíamos de profesionalizar más nuestro arbitraje": Juan Carlos Osorio fue fuerte en rueda de prensa 

América de Cali sufrió una nueva derrota en la Liga. En esta ocasión, al caer 1-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el técnico Juan Carlos Osorio fue duro contra el arbitraje en Colombia.



"Yo creo que dentro de las modificaciones que le debemos hacer al FPC es en el arbitraje, hoy no fue tan incidente pero en otros juegos si, hay veces quienes deciden en el juego quieren ser protagonistas", expresó Juan Carlos Osorio



Luego, el técnico risaraldense dio su balance sobre la visita en Barranquilla ante Junior. Osorio completó otra jornada sin ganar son los rojos.



"Creo que somos uno de los equipos que mejor compite en condición de visitante, el equipo siempre sale a expresar su idea de atacar", comentó Juan Carlos Osorio



Los 'Escarlatas' suman 9 puntos en la Liga. No han podido volver a la victoria desde su triunfo 3-0 contra el Bucaramanga en el Pascual.



"Igualmente estoy preocupado yo, llevamos 5 juegos sin victoria, preparemos el próximo partido y creo que estamos usando el recurso humano que se nos dio", declaró Osorio.



Por último, el entrenador americano se refirió al proceso que ha estado realizando con su nómina en este primer semestre del 2022.



"Todavía tenemos falencia producto de jugadores jóvenes, que no tienen muchos partidos profesionales y menos en un club con historia como América", dijo Juan Carlos Osorio