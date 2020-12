Alejandro Cabra Hernandez

Luis Francisco Sánchez comenzó a soñar con ser futbolista profesional a los seis años, cuando su papá empezó a llevarlo a las gradas rojinegras del estadio General Santander para ver los partidos del hoy desafiliado Cúcuta Deportivo.



Corría la temporada 2007 y el equipo ‘Motilón’ causaba furor en la calurosa ciudad fronteriza por su participación en la Copa Libertadores con un plantel lleno de figuras como el arquero Róbinson Zapata, el lateral Rubén Bustos, el atacante argentino Juan Manuel el ‘Burrito’ Martínez y el goleador panameño Blas Pérez.

Pero Luis no solo admiraba las acciones en las que esos potentes delanteros vencían las redes rivales, sino que sus ojos se detenían una escena más atrás, para deleitarse cuando el volante Macnelly Torres se encargaba de crear aquellas jugadas que terminaban generando los gritos de gol que lo hicieron enamorarse del balón.



“Es mi ídolo porque me encantaba como dominaba la pelota y esos pases filtrados que le ponía a Blas”, cuenta.



Trece años después, ese niño soñador es, junto a Luis Paz y Yesus Cabrera, quien maneja los hilos del mediocampo del América de Cali, que este domingo recibirá a Santa Fe en el partido de ida de la gran final del fútbol colombiano.



Sánchez debutó con la camiseta del ‘Diablo’ en el 2019 después de haber hecho un gran proceso con el equipo sub-20 que dirigía Jerson González.



Luego tuvo una ‘pasantía’ en el Saint Etienne de Francia que acabó a causa de la pandemia del covid-19.



Por eso regresó al América, a su casa, donde el técnico argentino Juan Cruz Real fue conquistado por su visión de juego y su dinámica, esa misma que mostró el domingo pasado cuando le convirtió un gol clave al Junior, en Barranquilla, que ayudó a los escarlatas a meterse en la gran final.



En diálogo con El País, Luis no solo contó detalles de cómo vive este momento en su joven carrera. También mencionó cuáles son las claves para derrotar a los cardenales y festejar la estrella quince.



¿Qué cosas tiene Luis Sánchez de Macnelly?

El pase gol. Me gusta mucho esa manera que él tiene de filtrar los balones, es lo que más le admiro. Y acá en América observo mucho a Yesus Cabrera.



Precisamente, este mediocampo de América con usted, Yesus y Paz, le brinda un juego más fluido al equipo. ¿Lo siente de esa manera?

Sí. Por ejemplo, en el partido pasado ante Junior no solo nos ayudó la presión que hicimos, sino que también supimos manejar bien el balón, no se lo prestamos al rival en el primer tiempo. Con Yesus más retrasado tenemos salidas ofensivas más rápidas porque él en cualquier momento te puede dar una pelota que te deja en posición de gol.



Cuéntenos un poco de lo que ha sido su proceso en el América.

En el 2018 vine a las pruebas para hacer parte del equipo sub-20 que dirigía el profesor Carlos Asprilla y allí me dieron la posibilidad de quedarme. Y ya en el 2019 debuté con el profesor ‘Pecoso’ Castro. Recuerdo que sentí muchos nervios, pero eso es algo que lo deja orgulloso a uno.



Y días después, marcó un golazo ‘estilo Messi’, sacándose a varios jugadores frente a Jaguares en el Pascual, ahí el hincha lo empezó a conocer. ¿Cómo recuerda eso?

Lo recuerdo mucho porque ese día necesitábamos sí o sí los tres puntos y estaba siendo un partido muy cerrado, en el que incluso fallamos un penal. Entonces, ese gol no solo fue importante para mí, sino también para el equipo.



Semanas después de esos primeros partidos se dio su paso el equipo juvenil del Saint Etienne francés. ¿Qué nos dice de esa experiencia?

Fue algo muy lindo, porque crecí como futbolista y como persona. Al principio me costó mucho adaptarme por el tema del idioma y de la comida, que son cosas totalmente diferentes allá. Pero de todo, me quedé con la intensidad y la tenencia de pelota con la que juegan. Eso me sirvió mucho y es lo que le estoy aportando ahora al América.



¿Por qué fue tan difícil adaptarse en Francia?

Cuando yo llegaba al entreno el técnico siempre daba una charla y la verdad es que yo no le entendía nada. Y luego de la práctica íbamos al comedor y yo no sabía qué pedir porque no conocía nada de lo que servían. Meses después me pusieron una profesora de francés y allí me pude adaptar.



¿Cómo se dio su regreso al América para este 2020?

Allá me cogió la pandemia. Yo estaba jugando el torneo de reservas, pero pues por la situación lo cancelaron definitivamente, entonces empezaron las conversaciones entre América y mi empresario porque el equipo tenía el torneo y la Libertadores y quería volver a contar conmigo. Por fortuna se cuadró todo.



¿Cómo fue vivir esa situación?

Muy duro porque no podía salir de la casa y yo allá no tenía amigos ni a mi familia. Solo mi papá estaba conmigo y nos la pasamos aburridos y encerrados. Para mí fue muy satisfactorio volver y aportar. Donde quiera que esté, siempre voy a querer volver aquí.



Y ahora vive este gran momento.

Estoy muy contento porque llegar a una final es algo que soñé desde niño. Es lindo lograr esas cosas.



¿Cuál fue la clave para ganarse la confianza del técnico Juan Cruz?

Pienso que en el trabajo día a día me preparo muy bien, siempre con la mejor actitud cada que el ‘profe’ me brinda la posibilidad de jugar.



¿Qué piensa de las críticas que ha recibido su entrenador?

Como se sabe, aquí siempre que llega un ‘profe’ le piden resultados, pero nosotros lo hemos respaldado porque el trabajo que hace en la semana se ve en los partidos. Mira el partido con Junior, lo planeamos así y salió como queríamos.



¿Qué piensa de esa combinación entre experiencia y juventud que hay en este América?

Es muy importante. Afortunadamente con todos los jugadores grandes tengo una buena relación. Todos son futbolistas que hacen que todo sea más fácil. Tú le das un balón a Adrián Ramos, a Duván Vergara y a Carrascal, sabes que vas a la fija.



¿Cuál es la clave para vencer a Santa Fe?

Es un equipo complicado y que viene haciendo las cosas bien, pero yo creo que les podemos hacer daño con nuestros pases entre líneas.



¿Se imagina ganando el título?

Eso sería una locura. Dios me puso acá y hoy tengo esa linda oportunidad. Si lo logramos, les dedicaría el título a mis padres, porque son los que siempre me han apoyado.