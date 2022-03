De frente: El lado 'B' de Juan Carlos Osorio (Opinión)

Juan Carlos Osorio siempre ha sido un hombre polémico. También, dueño de un estilo que le ha valido títulos y reconocimiento. Pero en los últimos siete años, el entrenador risaraldense ha estado lejos, muy lejos de la gloria; en cambio, cerca, muy cerca del desprestigio.



Nadie duda de la preparación y los saberes de un técnico que ha estado en Liga Premier, MLS, Brasil y las selecciones de México y Paraguay. Y que con Once Caldas y Nacional ganó los torneos que quiso en Colombia.



Entre el 2010 y el 2014, el nombre de Osorio estuvo en la élite del fútbol suramericano. Pero luego, ese mismo nombre ha estado en el blanco de las críticas. Como si hubiera nacido otro Osorio, un hombre cuyo comportamiento no deja de sorprender negativamente y que atenta contra lo que él mismo pontifica.



El último episodio ocurrió el miércoles en el Pascual, cuando pisó, con intención, al juvenil Juan David Mosquera, que se encontraba en el suelo. Y, paradójicamente, reaccionó como si fuera el agredido. Lo hizo el mismo hombre que promulga el ‘fair play’ como nadie.



Antes, por allá en el 2017, en Copa Confederaciones dirigiendo a México, insultó desmesuradamente al cuerpo técnico de Nueva Zelanda. Y en la disputa del tercer lugar, se le acercó al línea y sin separar su boca del oído del juez, se despachó en fuertes insultos en su contra. La Fifa lo suspendió seis partidos.



En el 2019, al mando de Nacional en la Copa Colombia, tuvo una fuerte reacción contra el árbitro John Hinestroza, al que agredió con un manotazo. Fue sancionado dos meses por la Dimayor.



El año pasado, ya en el banco del América y en juego por Superliga, Osorio les hizo el gesto de ‘pistola’ a los hinchas santafereños en El Campín. La foto inundó las redes sociales. Tres fechas de castigo y una nueva multa.



Tan preocupantes como estas actitudes han sido los señalamientos hechos por la prensa mexicana y brasileña de la cercanía de Osorio con el licor. En Colombia también los ha habido. Pero ese ya es un terreno personal y delicado del que no se puede hablar con ligereza ni irresponsabilidad por respeto a la persona, al ser humano.



Luego del episodio del pisotón a Mosquera, Osorio fue duramente criticado, pero hubo dos testimonios que me llamaron la atención por venir justamente de personas que conocen al entrenador y al hombre.



El primero es del también técnico Julio Comesaña: “Lo de Juan Carlos es un tema bien delicado, me quedé sorprendido. Yo creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien. Él tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación que tendrá que visitar algún especialista de algún tipo, porque no sé si es el estrés del fútbol, la dificultad que ha tenido en toda esta lucha con América… A veces uno no se da cuenta y se va enfermando, y yo lo vi con algunos gestos y algunas cosas con los jugadores que no corresponden. Y lo que le hizo a Mosquera, tuvo la suerte que fue a un chico de 20 años, que es bueno, muy tranquilo. Si se lo hace a un mayor, no me extraña que le metan un golpe y sea un desastre lo que pase ahí”.



El otro testimonio es del narrador Eduardo Luis López: “Juan Carlos Osorio es, en mi opinión, el mejor entrenador colombiano, pero no está en condiciones. Yo lo conozco, yo sí puedo decir que a él le pasa algo, porque yo sí lo conozco. Yo, Juan Carlos, te digo, aléjate del fútbol un rato y dedícate a ti un rato. Juan Carlos tiene que recuperarse a sí mismo para brindarles todo lo que tiene a los demás, porque tiene mucho. Ese ser humano malo que quieren vender algunos, a mí me consta que no lo es. Está pasando por un mal momento, está mal, tiene problemas, porque los tiene, se evidencia, y necesita recuperarse a sí mismo. No está en condiciones para ser ministro del Deporte, ni técnico de la Selección. Ni siquiera está en condiciones para dirigir al América. Esa es su realidad. Y lo digo yo, que lo conozco y lo aprecio, y no soy como los que se hacen sus amigos y le dicen lo que quiere escuchar”.



Ya ha sido suficiente lo que dijimos de Osorio. Si la persona tiene problemas que afectan su comportamiento, olvidémonos del entrenador. Primero, el ser humano.