¿Cuál será el plan? América de Cali y la obligación de sumar ante Mineiro por Copa Libertadores

Francisco Henao

No la tiene fácil América, pero en el plantel son conscientes de que este martes (5:15 p.m.) ante Atlético Mineiro de Brasil, en Belo Horizonte, hay que darlo todo para no quedar en situación difícil en Copa Libertadores.



El cuadro rojo viene de caer 2-0 en casa ante Cerro Porteño, resultado que lo obliga a sumar frente a Mineiro.



Dos bajas claves tiene América: el defensa Marlon Torres y el delantero Adrián Ramos. Le tocará al técnico Juan Cruz ver opciones para suplir de la mejor manera esas dos ausencias.



La primera opción es Jerson Malagón como central al lado de Kevin Andrade, para ubicar a Pablo Ortiz de lateral izquierdo. Si Ortiz al final juega de central, como marcador estaría Héctor Quiñones.



Sin Ramos en ataque, el técnico podría optar por poblar el mediocampo y contragolpear. Podría ser una línea con Luis Paz, Rafael Carrascal y Yesus Cabrera, para dejar más adelante a Duván Vergara y a Santiago Moreno.



En ataque la opción es Aldair Rodríguez o Díber Cambindo. Y si no es ninguno de los dos, podría entrar otro hombre en el mediocampo como Luis Sánchez o Rodrigo Ureña.



En las huestes americanas hay optimismo. "La idea es estar a la altura del compromiso, que saquemos los tres puntos para ir arreglando el camino que nos permita avanzar a la siguiente fase", dijo Yesus Cabrera.



Señaló que "No va a ser fácil, en torneos cortos no es bueno comenzar con malos resultados. Pero acá vamos a darlo todo, aunque sabemos que al frente tendremos un rival muy complicado".



Del resultado de este martes dependen muchas cosas. En un alto porcentaje la suerte del América en la Copa, pero también la continuidad del técnico Juan Cruz.