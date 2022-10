América de Cali consiguió un importante triunfo contra Alianza Petrolera y sigue soñando

Iago Falque había acabado de ingresar a la cancha y fue quien trajo la alegría para el América en el minuto 78 del partido, pues un gol suyo, el primero con la roja, le dio el triunfo al equipo de Alexandre Guimaraes sobre Alianza Petrolera, este lunes en Barrancabermeja, por la fecha 18 de la Liga.



Con ese gol del español, América llegó a 27 puntos y se instaló en el noveno lugar de la tabla, con solo una unidad por debajo del octavo.

En la próxima jornada, contra Pasto, los escarlatas podrían meterse a los ocho que disputarán las finales, cuando restarán solo dos fechas para terminar la fase previa de cara a la liguilla.



No dejaron las mejores sensaciones los primeros 45 minutos del América, en los que el equipo fue débil en la marca y permitió que Alianza se acercara constantemente. Apenas transcurrían 3 minutos y ya los locales generaban una opción de gol que obligó a Joel Graterol a reaccionar ante un cabezazo de Santiago Orozco.



Los ‘Diablos’ salieron a buscar la victoria en Barrancabermeja, pero carecieron de claridad y orden para llegar al gol.



Hubo una opción en la que Adrián Ramos ganó una pelota por la derecha y mandó un centro que encontró libre a Juan David Pérez, pero el delantero falló en el remate, no pudo ni siquiera pegarle a la pelota, y en la segunda jugada, Carlos Sierra zafó un disparo que se estrelló en la cabeza de un defensa.



Pero no tuvo más posibilidades el América de romper la valla contraria, en un primer tiempo en el que no mostró su necesidad de obtener una victoria en aras de la clasificación.



El técnico Alexandre Guimaraes plantó desde el comienzo un equipo ofensivo, con Pérez y Esnéyder Mena por los extremos, y Ramos y Gianfranco Peña adelante. Pero Juan David y Esnéyder no fueron incisivos por los costados.



Para la parte complementaria, la actitud del equipo mejoró, por lo menos se vio con mayor empuje hacia el arco de Alianza Petrolera, aunque seguían sin mostrar orden ni contundencia.



En cambio, el equipo petrolero pudo construir, con menos dominio de la pelota, tres jugadas de gol, dos de ellas salvadas de nuevo por Graterol y otra que se estrelló en un palo.



En el minuto 68, Guimaraes envió al terreno a Déinner Quiñones en sustitución de Juan David Pérez, y a Nicolás Giraldo por Brayan Vera.

América jugaba más con ganas que con inteligencia. Entonces, por momentos acudía a la misma fórmula que suele utilizar cuando no le salen las cosas, la media distancia, pero tampoco producía peligro.

Los rojos eran los dueños de la pelota, pero de nada les valía tenerla.



Gianfranco Peña dejó el terreno y le dio paso a Iago Falque, que llevaba apenas segundos en el campo y anotó el anhelado gol, en el minuto 78. Daniel Quiñones recuperó un balón en el centro del campo, abrió la pelota para Esnéyder, que mandó un centro rastrero y encontró a Falque como 9, quien la empujó para el grito de euforia. Primer gol del español con América y válido para 3 puntos que mantienen con vida a los ‘Diablos’.



Al minuto 90+5, Daniel Mosquera sentenció el partido al poner el 0-2.



Tendrá que vencer el rojo al líder Pasto si quiere meterse en la fiesta de los mejores.