Alejandro Cabra Hernandez

El argentino Juan Cruz Real, DT del América de Cali, se refirió al empate de su equipo con Universidad Católica por la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores.



Sobre el juego, disputado en la noche de este miércoles en el Pascual Guerrero y que terminó igualado 1-1, Cruz dijo que el América sintió el cansancio "ante un rival que no había jugado el fin de semana y obviamente eso lo sentimos, veníamos de jugar hace 72 horas, es algo normal".



"Yo creo que el primer tiempo nos costó más que el segundo, el partido estuvo para cualquiera. El rival tuvo más la posesión del balón, creó opciones. Nuestra defensa estuvo bien, el equipo ordenado y bien parado", dijo el gaucho, quien señaló que se está a la espera de que llegue un nuevo jugador para reforzar el ataque escarlata.



Sobre el cansancio, el estratega escarlata dio que se ha presentado porque América ha jugado "los mismos 11 o casi el mismo 11" desde el regreso del fútbol.



"Mis jugadores compitieron muy bien ante un equipo que es primero en su liga. Nos faltó eficacia para las opciones que tuvimos", agregó el exentrenador de Alianza Petrolera.



Sobre las salidas de Duván Vergara y Adrián Ramos del partido, por las que fue señalado por varios hinchas, explicó que, con Ramos, se había determinado que jugaría unos 60 minutos, mientras que Duván Vergara "estaba demostrando cansancio".



"No tenemos una nómina extensa, esa es la realidad, por eso terminamos jugando con (Santiago) Moreno y (Luis Sánchez). Lo más importante es que estamos en carrera", añadió el mandamás del vestuario escarlata.



Por último, Cruz le salió adelante a las críticas que ha recibido la escuadra roja por su juego. "Yo veo que el equipo en los 4 partidos anteriores siempre mostró protagonismo ante rivales difíciles y hoy fue un partido físico, no lo quiero poner como excusa, pero sí es un atenuante, el rival venia descansado".