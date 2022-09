¡Clásico en el Pascual! América de Cali y Deportivo Cali disputarán un duelo candente

Un clásico vallecaucano con todos los condimentos para ser de alto voltaje será el que se jugará esta noche (8:15) en el Pascual Guerrero, por la fecha 10 de la Liga colombiana.



Por un lado está América, metido en el grupo de los parcialmente clasificados con 14 puntos, invicto en ocho encuentros jugados, viene mostrando buen nivel y sacando los resultados que lo tienen en completa armonía con sus hinchas.



Y por el otro, el Deportivo Cali, último de la tabla de posiciones, aún no conoce la victoria, su fútbol es poco convincente y la relación con sus aficionados está completamente deteriorada.



¿Qué deben hacer ambos equipos? América tiene la obligación de sumar por ser local, y de continuar con su buena racha, en tanto que el Deportivo Cali está con la necesidad imperiosa de ponerle fin a su larga sequía de triunfos en el campeonato, y qué mejor que ante el rival de patio.



Novedades

En las huestes rojas la duda la constituye Adrián Ramos, quien se perdió el último partido por lesión.



De resto, el técnico Alexandre Guimaraes tendrá a su disposición a todos los jugadores, especialmente a los que vencieron 2-0 al Bucaramanga el pasado miércoles.



En las toldas verdes está clara la ausencia de su capitán, el barranquillero Teófilo Gutiérrez, por sanción, mientras que Yony González también se perdería el compromiso por lesión.



A ellos se suma la posible baja de Hárold Santiago Mosquera por lesión, aunque el viernes entrenó sin problemas. Esto obligaría al técnico Máyer Candelo a buscar alternativas en el banco para afrontar un partido que es decisivo.



Casa llena

El clásico tendrá aforo completo en el Pascual Guerrero.

La boletería, especialmente la de las tribunas populares, se agotó desde el pasado jueves, en tanto que occidental vendió sus últimos tiquetes ayer.



Las autoridades anunciaron que no aceptarán aficionados con camisetas del Deportivo Cali.



“América puede hundir más al rival de patio”: Iván Vélez, exjugador escarlata

“Para el clásico de esta noche, América debe seguir con su misma línea, un equipo que ha encontrado un rendimiento mucho más óptimo que el rival.



Pero hay que decirlo claramente: el clásico, estés de primero o estés de último, no deja de ser clásico y por eso los muchachos del Deportivo Cali no van a querer regalar nada, mientras que América sabe que sacando los tres puntos en este partido puede ganar muchísima más confianza para afrontar lo que viene.



Conociendo a los jugadores del América, estoy seguro de que van a encarar este clásico con todo; los muchachos no van a regalar nada y más sabiendo que el Pascual Guerrero va a estar lleno de hinchas rojos.



Además, tienen la oportunidad de hundir un poco más al rival de patio, que viene en un momento muy difícil.



América no se debe confiar, sabe que este partido le puede dar un envión anímico al Cali en caso de ganarlo.



El Cali entiende lo que se juega, sabe el marco que se va a encontrar en el estadio y eso lo puede motivar a tener un cambio en ese mal momento que trae.



De todas maneras, es un arma de doble filo para el Deportivo Cali porque si sale a buscar el resultado de entrada, América lo puede sorprender y meterle más presión del que generalmente tiene.



América debe hacer su fútbol tranquilo, ha encontrado mucho equilibrio.

Me llama mucho la atención lo del ‘profe’ Guimaraes; no fui partidario de su estilo de juego cuando salió campeón en el 2019, allí pesaron a favor algunas individualidades.



Y hoy encuentro puntos muy parecidos a ese equipo; no es el más vistoso jugando, no es el que más enamora, pero es un equipo ordenado, que trabaja bien lo táctico y que también tiene individualidades con un buen nivel como Marlon Torres, Carlos Sierra, Juan Camilo Portilla, y los otros muchachos que van entrando en ese circuito y le dan valor al estilo del ‘profe’”.



“Qué mejor que ganar un partido y que sea al América”, Armando Carrillo, exjugador del Deportivo Cali

“Lo primordial para el Deportivo Cali en este clásico es estar concentrado, que es de lo que ha venido adoleciendo.



Ya se mejoró en la parte de definición, llegaron los goles, y ahora hay que encontrar el equilibrio en defensa.



Siempre suena a frase de cajón, pero los clásicos son partidos apartes; no importa quién llegue mejor y eso lo tienen claro seguramente los jugadores del América y el cuerpo técnico.



Por delante tiene el Deportivo Cali la posibilidad de ganar su primer partido, y qué mejor que hacerlo ante el rival de patio, que es un equipo que viene jugando bien.



El Cali ha venido mejorando, por lo menos en la parte ofensiva se han dado los goles; Ángelo volvió al gol, se ataca más y eso es bueno.

Pero se debe mejorar en defensa porque se están presentando errores puntuales que le están costando resultados al equipo.



La opción de ganar está ahí y sería muy bueno que fuera contra el América, porque hay que reconocerlo, es un equipo que viene jugando muy bien, que está invicto y que está sacando los resultados.

Precisamente por eso, América y Cali son las dos caras de la moneda en estos momentos.



Pero, repito, en esta clase de partidos los antecedentes no juegan.

Estoy seguro de que el técnico del Deportivo Cali va a plantear un partido mano a mano, se va a jugar en el Pascual, pero esa cancha no le es indiferente al Cali.



La única ventaja que podría tener América es que va a jugar ante su público, pero eso podría ser una motivación para los jugadores del Deportivo Cali.



Pero la mejor motivación es ganar el primer partido y hacerlo ante el rival de patio.



Lamentablemente puede pesar la ausencia de Teófilo; él es un conector de líneas, un jugador de mucho talento; infortunadamente no está teniendo su mejor semestre, pero estando él en la cancha, la cosa sería diferente.



Ante su ausencia, el Cali debe apelar al colectivo para lograr el resultado que necesita”.