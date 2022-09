Clásico disparejo: dos realidades opuestas en el América vs Cali de este domingo

Los dos equipos viven realidades distintas en este momento, pero, como dice el dicho, clásico es clásico, y el de este domingo en el estadio Pascual Guerrero tiene muchos ingredientes para que haya un buen espectáculo.



América, quinto en la tabla de posiciones con 14 puntos y un juego menos, recibe mañana a las 8:15 de la noche al Deportivo Cali, que marcha en la cola con apenas 4 unidades, en cumplimiento de la décima fecha de la Liga colombiana.



Los rojos tendrían el regreso del delantero Adrián Ramos y el lateral Brayan Vera, ausentes por lesión en los partidos más recientes, mientras que en los verdes podría volver al arco Humberto Acevedo y hay expectativa por la recuperación de Yony González.



Lo que es un hecho es la ausencia de Teófilo Gutiérrez, castigado dos fechas luego de haber sido expulsado en el partido contra Jaguares en Palmaseca.



Pero a falta de ‘Teo’, el delantero Ángelo Rodríguez anda dulce con la red y ya ha marcado cinco goles en los tres últimos partidos, aunque ello no haya servido para que los ‘Azucareros’ consigan su primera victoria en el torneo.



Sin embargo, el delantero sanandresano es la mayor ilusión del Cali, que llega con el técnico Máyer Candelo en la cuerda floja, aunque el propio entrenador haya manifestado que no considera irse, y el comité ejecutivo haya afirmado que respalda al ídolo verdiblanco.



Por los lados del América, el equipo de Alexandre Guimaraes ha ido “despacito”, como dice el entrenador brasileño, levantando su nivel en la Liga.



Los ‘Diablos’ han jugado 8 partidos este segundo semestre —deben uno aplazado— y marchan invictos, con 3 partidos ganados y 5 empatados. Además, tienen la valla menos vencida, con 4 goles en contra, y una diferencia de +5.



¿Qué dicen los DT?

Ayer, Guimaraes atendió a la prensa en vísperas del clásico de este domingo en el Pascual.



“Deportivo Cali es un rival duro. El clásico es un partido totalmente emocional y, como tal, cualquier futbolista, independientemente de la situación de cada equipo en la tabla, va a dar el 130%. No tengo ninguna duda de que de parte nuestra así va a ser, y de parte de ellos, también”, afirmó el entrenador rojo.



El jueves pasado, Máyer Candelo también se había referido al clásico: “Nos estamos preparando más que pensando en América, en nosotros, en buscar la mejoría, corregir, en que no nos hagan tantos goles. La idea es salir en un nivel más alto de lo que hemos hecho durante las ocho fechas que llevamos, porque aquí se juegan más cosas como el orgullo, el ego nuestro de hinchas, la satisfacción de ganar un clásico”.



Un Pascual lleno

El partido entre rojos y verdes se jugará en un Pascual lleno, pues América, dueño de la taquilla, publicó ayer en sus redes que quedaban, antes del mediodía, unas tres mil entradas, lo que significa que en el estadio sanfernandino habrá al menos 35.000 personas.



La victoria escarlata 0-2 en el juego aplazado contra Bucaramanga el miércoles pasado, como visitante, motivó a los hinchas americanos, que estarán acompañando a su equipo frente al eterno rival de patio.



El Cali, por su parte, está obligado a ganar, para comenzar a salir del fondo de la tabla.