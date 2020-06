"Cierro una etapa que no olvidaré": el emotivo adiós de Matías Pisano al América de Cali

Daniel Molina Durango

El volante Matías Pisano, quien se sabía que no iba a continuar con el América de Cali por la crisis económica producida por el Covid-19, publicó este viernes un video y un emotivo mensaje agradeciendo lo que fue su experiencia vistiendo la camiseta escarlata.

Pisano llegó al América a mediados del 2019 y se convirtió en un hombre clave para que el equipo, en ese entonces dirigido por Alexandre Guimaraes, lograra la estrella 14 el pasado diciembre.

"Hoy me toca cerrar una etapa que nunca voy a olvidar en mi carrera profesional y en lo humano. Por eso quería compartirles este pequeño video con un poco de lo que fue este paso increíble por América, donde he conseguido muchas cosas", sostuvo Pisano.



El argentino, que a su salida generó polémica por las declaraciones que dio sobre "algunos detalles" que a su parecer le faltaban al América, explicó que todo lo que dijo fue pensando en el bien de la institución.

"Si marqué cosas que no me gustaban de la estructura del club es porque creo, con todas mis convicciones y porque así lo dice la historia, que América de Cali está para mucho más. Y para seguir creciendo hay que pensar como campeones y mejorar", explicó.

En el emotivo video, además, el argentino sostuvo que más allá de los logros deportivos, se queda con las grandes experiencias y amigos conocidos en Cali.

"Más allá de lo deportivo, me llevo recuerdos con personas maravillosas, amigos y compañeros que no solo han jugado conmigo en la cancha: Un cuerpo técnico que confío en mí, utileros, kinesiólogos, masajistas, nutricionistas, empleados del club, todos generosos, cómplices en los momentos de risas y leales en los momentos donde no salían las cosas. Con ellos, fue con los primeros que me abracé cuando salimos campeones", concluyó.

Por último, Pisano dejó un video con sus mejores momentos en el equipo rojo:

Pisano, de 28 años, jugó un total de 35 partidos con el América, dejando un saldo de seis anotaciones.