Catalina Usme sobre la eliminación de América: "No es fracaso, es un aprendizaje más"

La capitana del América, Catalina Usme habló sobre la eliminación del equipo escarlata, que no logró avanzar a las semifinales de la Liga Femenina, a pesar de vencer 0-2 a Real Santender.



La goleadora del equipo americano consideró que no se le puede llamar fracaso al no conseguir el objetivo. Además, cuestionó el formato de la liga.



"Llamarlo fracaso es muy fácil, nosotros los deportistas estamos expuestos a esto y más en un mundialito, esto no es un torneo regular, esto es un mundial. En un sudamericano o mundial perdés una fecha y te embalas, es exactamente lo mismo", comentó Usme.



"A nivel de Sudamérica no hemos evolucionado. No lo llamo fracaso, para mí es un aprendizaje más,las derrotas a veces son necesarias, todo depende del punto de vista que lo miremos, ahora nos tocó a nosotras y hay que asumirla, tristes, pero hay que asumirlas", reflexionó.



Por último, la referente del América fue autocrítica y asumió una postura neutral, asumiendo la derrota de la mejor manera, como suele hacerlo en varias oportunidades.



"Cuando ganamos sacamos pecho, y cuando perdemos también sacamos pecho y decimos nos equivocamos, fallamos. Vamos a recompone y vamos a seguir adelante", indicó Catalina.