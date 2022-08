Carlos Sierra tiene la llave del buen momento del América de Cali en la Liga colombiana

Cuando Carlos Sierra llegó al América en 2019, procedente del modesto Deportivo Iquique de Chile, lo primero que preguntó la afición escarlata fue: ¿Y quién es ese?



La inquietud de los aficionados se basaba además en que el recorrido de Sierra no acreditaba equipos grandes. Jugó en el fútbol panameño, concretamente en Independiente y Tauro, y pasó por el Deportivo Lara de Venezuela, antes de recalar en el Deportivo Iquique.



El fichaje fue bastante criticado en su momento, hasta el punto de que el máximo accionista del América, Tulio Gómez, recordó lo que sucedió aquella vez.



"Un 21 de diciembre del 2018 contratamos a Carlos Sierra; a pesar de los insultos y las críticas, demostró con creces que es un gran jugador y profesional", señaló el dirigente en sus redes sociales, luego de la gran actuación del barranquillero el domingo frente a Junior.



Para Sierra, la preocupación de los seguidores americanos no pasó inadvertida, y por eso entendió que la mejor manera de echarse al bolsillo a una de las hinchadas más exigentes del fútbol colombiano, era con trabajo y mucha entrega.



Eso hizo y de eso hablan los 50 partidos que jugó en todo el 2019 y los 9 goles que anotó esa temporada, siendo un volante de marca en algunas ocasiones, y mixto cuando el equipo lo necesita.



En el 2020 jugó 18 encuentros y aportó dos goles, en el 2021 se dio una 'pasantía' de seis meses por el Tolima, para regresar esa misma temporada a los rojos, donde sumó 23 partidos y dos goles.



En este 2022 ya ajusta 22 juegos y ocho goles. Les anotó doblete a Millonarios y al Bucaramanga, y de a un gol a Pereira, Magdalena, Santa Fe y Junior.



La actuación del barranquillero, sobre todo el domingo ante Junior, levantó muchos elogios de la prensa y de los mismos aficionados escarlatas, que lo ubican en lo más alto del podio de rendidores del cuadro escarlata este semestre.



Opiniones como "Sierra es el jugador que hace la diferencia en América", "El fútbol da revanchas y Sierra puede dar fe de ello", y "Sierra, en gran nivel y salvador del América", entre muchas otras, consignaron periodistas e hinchas en redes sociales.



El volante barranquillero espera seguir con esa producción, anotando golazos de media distancia o de cabeza, que son su especialidad, y aportándole además al equipo sacrificio y marca para alcanzar el objetivo de meterse en el grupo de los ocho.



Los rojos son novenos en la tabla de posiciones con 10 puntos, y el próximo reto será el viernes ante el difícil Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales.

Lo que viene para América

Los rojos son novenos en la tabla y tienen dos partidos pendientes que, de ganarlos, los meterá en el grupo de los ocho.



Contra Pereira, partido que quedó programado para el 15 de septiembre, y ante Bucaramanga, encuentro que se jugará el 31 de agosto, serán los juegos con los que los rojos quedarán al día en el calendario.



Por lo pronto, América visitará el viernes al Once Caldas en Manizales, por la novena fecha de la Liga.



Luego se vendrá nada menos que el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali, por la décima jornada.



Este compromiso está programado para el domingo 4 de septiembre en el Pascual Guerrero, a partir de las 8:15 p.m.



Después del duelo vallecaucano, América tendrá otro duro compromiso, por la fecha 11 ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.



Con estos partidos, los rojos esperan meterse en el grupo de los ocho para asegurar la clasificación a la siguiente fase.

Datos

Gianfranco Peña es el otro jugador que ha aportado goles, sumando dos en sus primeros partidos con el cuadro escarlata.



Adrián Ramos fue valorado por el departamento médico y se espera el informe que determine el alcance de la lesión sufrida ante Junior.



América marcha invicto en la Liga. Ha jugado seis partidos, de los cuales ha salido victorioso en dos de ellos y registra cuatro empates.