'Bolillo' vs Osorio: América visita al Medellín este sábado en el duelo de rojos

Un técnico experimentado, curtido a nivel nacional e internacional, y con experiencia mundialista como Hernán Darío Gómez, se las verá esta tarde contra uno que también suma recorrido fuera del país, con paso a nivel de selecciones nacionales, y con roce también mundialista como es el caso de Juan Carlos Osorio.



'Bolillo', paisa, dirigiendo al Medellín, y Osorio, risaraldense al frente del América.



El duelo está casado y programado para hoy a las 5:40 p.m. en el Atanasio Girardot, con apertura de aficionados según lo dispuesto por las autoridades antioqueñas.



En esta campaña al 'Bolillo' Gómez no le ha ido bien: cuatro salidas y cuatro empates. A Osorio, entre tanto, los números sí le cuadran: 9 puntos de 12 posibles.



El timonel paisa sabe que esta tarde no la tendrás difícil, sobre todo por la forma como su rival en el banco rojo plantea los partidos.



“Para mí es un orgullo enfrentarme a él, es un técnico que tiene ideas distintas a todos. Es un gran técnico, muy trabajador y habla bien de fútbol”, dijo Gómez.



Eso sí, de manera jocosa aclaró quién de los dos es el mejor. “Juan Carlos es mi amigo personal del alma, somos muy amigos, pero yo soy mejor que él. Él me lo dice… Es por joderlo (risas)”, señaló 'Bolillo' en entrevista con Win Sports.



La misma filosofía

​

Entre tanto, Osorio, antes de viajar a Medellín, optó por hablar del duelo que se convierte en una prueba de fuego para el renovado América en este torneo.



“Independiente del equipo que juegue ante el Medellín esta tarde, siempre se va a respetar la idea de juego”, sentenció el técnico escarlata.

Y agregó que “el Medellín es un rival bastante complicado, de alto nivel, muy bien dirigido por Hernán (Gómez). Sin duda este partido será una tarea exigente para nosotros. Esperamos imponer nuestra idea, ojalá”, puntualizó.



Por ser local, indudablemente la obligación la tiene el Medellín y más cuando aun no conoce la victoria en la Liga colombiana después de cuatro salidas.



Sin embargo, América tratará de poner condiciones en el Atanasio Girardot para sacar tres puntos que serían muy valiosos ante un rival directo por la clasificación a la siguiente ronda.



¿Qué tienen?

​

Los rojos de Antioquia contarán hoy con lo mejor de su plantilla, en la que se destacan jugadores jóvenes, pero otros más experimentados que pueden hacer la diferencia en cualquier momento.



El técnico Hernán Darío Gómez confía en que hombres como el arquero Andrés Mosquera, el zaguero Andrés Cadavid y los atacantes Vladimir Hernández y el argentino Agustín Vuletich saquen el equipo adelante, ayudados por elementos nuevos como Jean Pineda, David Loaiza y el exAmérica Díber Cambindo, entre otros.



En las huestes americanas también hay juventud por los lados de Kevin Andrade y Pablo Ortiz, pero experiencia y recorrido con el goleador Adrián Ramos, con el volante Luis Paz, con los atacantes Gustavo Torres y Déiner Quiñones, y con el zaguero Marlon Torres.



El técnico Juan Carlos Osorio pondrá en el Atanasio a sus mejores hombres para tratar de superar futbolísticamente lo que ponga sobre la cancha su colega Hernán Gómez.



Antecedentes

Medellín no pierde ante América en el Atanasio Girardot hace 12 años.

La última vez que se enfrentaron en el estadio de los antioqueños, el 11 de agosto del 2019, terminó siendo una dolorosa derrota 4-1 para los rojos de Cali.



Ese día Michael Rangel puso arriba al América, pero después vinieron las anotaciones de Déiner Quiñones (hoy en América), de Jonathan Marulanda y doblete de Germán Cano.



¿Revertirá Osorio la suerte del América ante el Medellín del 'Bolillo'?