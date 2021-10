¡Aquí estoy!: América derrotó al Tolima y se mete en la lucha por un cupo a los cuadrangulares

América cortó una racha de cinco fechas sin ganar entre Liga y Superliga, y con un solitario gol de Gustavo Torres no solo le ganó 1-0 al Tolima en Ibagué anoche, sino que le puso un paño de agua fría a la crisis que arrastra.



Los escarlatas, después del respaldo de la directiva al técnico Juan Carlos Osorio, necesitaban ganar para seguir con aspiraciones de clasificar a cuadrangulares.



Y lo lograron, sumando tres puntos que le vienen bien y saltando al décimo lugar de la tabla con 22 unidades, a dos del octavo que es Deportivo Cali.



En el primer tiempo las opciones fueron del local; a los 2 minutos el Tolima avisó con un cabezazo de Juan Caicedo que se fue desviado.

A los 14 le anularon un gol al cuadro pijao por fuera de lugar, y un minuto después Daniel Cataño perdió una gran opción de abrir el marcador cuando elevó su remate solo ante Diego Novoa.



América no reaccionaba porque Déiner Quiñones estaba solo en creación, Jeison Lucumí no pesaba y Adrián Ramos lucía solo en ataque.

A los 33 Tolima volvió a tocar la puerta del América y el que lo perdió fue Juan Caicedo con un zurdazo que se fue por arriba del horizontal.



Cerrándose la primera parte el VAR le anuló un gol legal al América, de Carlos Sierra, por presunto fuera de lugar. El americano estaba en línea con el último defensor del local.



En el periodo complementario, con el ingreso de Emerson Batalla desde la primera parte, por Jeison Lucumí, América fue más profundo. En ese también aportó Héctor Quiñones, quien también entró por Luis Paz.

A los 67 minutos ingresaron en América Gustavo Torres y Pablo Ortiz por Déiner Quiñones y Carlos Sierra.



Y en el primer contacto con el balón, Torres anotó el 1-0 de potente derechazo cruzado, después de una habilitación de Marlon Torres.

Tolima adelantó líneas y fue en procura del empate, pero América se recogió bien sobre su sector y aguantó la embestida hasta mantener el 1-0.



El triunfo le da aire al América después de una semana muy difícil y lo deja a las puertas de la clasificación.