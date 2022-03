Ante DIM en la Copa Suramericana, América de Cali quiere seguir haciendo ‘diabluras’

Luego de la resonante victoria 1-0 con nueve hombres durante más de la mitad del partido frente a Deportivo Cali, América irá por más ‘diabluras’ a otro feudo como visitante, esta vez frente a Independiente Medellín.



En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, los ‘Diablos’ jugarán esta noche (7:30) contra Independiente Medellín por la fase previa de la Copa Suramericana.



A este duelo, los rojos de Cali llegan con mucho aire en la camiseta tras derrotar a los ‘Azucareros’ en Palmaseca por la fecha 10 de la Liga colombiana, triunfo que les dio más oxígeno al técnico Juan Carlos Osorio y sus jugadores, y que los deja dentro del grupo de los ocho que disputarán a mitad de año el campeonato.



Suerte totalmente contraria vive el Deportivo Cali, que anda en el fondo de la tabla, lejos de la zona de clasificación y sin rasgos del campeón que hace dos meses se coronó tras ganarle la partida con categoría al Deportes Tolima.



América ajusta dos triunfos en línea en la Liga (Once Caldas y Deportivo Cali) y quiere seguir en racha, ahora con un nuevo reto, como lo es la Copa Suramericana.



Para este duelo en el Atanasio, el técnico Osorio dispone casi de la totalidad de su nómina, excepto por el extremo Déinner Quiñones y el defensa Marlon Torres, quienes se encuentran en recuperación por lesiones. Quiñones es quien está más próximo a regresar, pero no sería apurado para este partido.



“Perder aquí no implica dejar de sumar 3 puntos en Liga. Perder es quedarse fuera de un torneo internacional. La llave frente al DIM es muy importante para nuestro proyecto deportivo”, manifestó en rueda de prensa el timonel americano.



“Le vamos a poner el 100 % a esa llave, porque no solo es lo deportivo, es lo económico también. Ya estamos entrenando en la segunda cancha y necesitamos también terminar el complejo deportivo (en el América)”, agregó Osorio.



“Estos partidos de Suramericana los venimos trabajando hace mucho tiempo. Medellín tiene una gran posibilidad de que regrese (Andrés) Ricaurte y eso le sumaría una calidad envidiable al equipo, pero ya miraremos qué trae el juego en su día”, conceptuó el entrenador de los ‘Diablos’.



El la Liga colombiana, Independiente Medellín trae una campaña muy pareja con la del América. El ‘Poderoso de la Montaña’ suma los mismos 15 puntos, per supera en la tabla a los rojos de Cali por diferencia de goles (+3 frente a +2).



Sin embargo, el DIM viene de caer en el clásico contra Atlético Nacional el domingo pasado por la Liga (2-0) y tendrá que reponerse de ese golpe anímico a costa de los americanos.



“Todavía no somos un equipo consolidado. En algunas cosas estamos bien y seguimos mejorando, pero en otras apenas estamos comenzando a mostrarlas, no con la continuidad que requerimos”, expresó el técnico del ‘Poderoso’, Julio Comesaña.



Este duelo de rojos se presentará dos veces más aparte de esta noche, pues la vuelta será el 16 de marzo en el Pascual Guerrero, y tres días después se medirán de nuevo en el mismo escenario, pero ya por la fecha 11 en la reanudación de la Liga colombiana.

Sobre la Copa

Además de América y Medellín, están en competencia en la Suramericana por Colombia Atlético Junior y La Equidad, que se enfrentan mañana por la ida en la casa del conjunto asegurador.



Los equipos que superen las llaves serán sometidos a un sorteo el 23 de marzo para conformar grupos de 4, de los cuales solo avanzará uno.



En la primera fase hay 32 equipos en competencia: cuatro de Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Bolivia.



Los 32 equipos se disputan 16 plazas en la fase de grupos, que comenzará el 4 de abril.



Las eliminaciones deben ser entre rivales de un mismo país.

La Ficha

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)



Hora: 7:30 p.m.



Árbitro: Flavio Rodrigues (Brasil)



Probables formaciones:



Independiente Medellín: Andrés Mosquera, Juan Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez, David Loaiza, Adrián Arregui, Felipe Pardo, Jaen Pineda, Luciano Pons, Vladimir Hernández.

DT: Julio Comesaña



América: Joel Graterol, Elvis Mosquera, John García, Jorge Segura, Yáliston Martínez, Camilo Portilla, Larry Angulo, Carlos Sierra, Iago Falque, Alejandro Quintana, Adrián Ramos.

DT: Juan Carlos Osorio



Partido correspondiente a la fase previa de la Copa Suramericana 2022.