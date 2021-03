América de Cali en la final de la Copa Libertadores femenina: Andrés Usme dejó claro el objetivo de su equipo

Alejandro Cabra Hernandez

Contento, pero invitando a la mesura y a la confianza en las capacidades del equipo, así se mostró Carlos Andrés Usme, entrenador del América de Cali que hizo historia este miércoles al clasificarse a la final de la Copa Libertadores femenina.



Usme reconoció que para poder eliminar al 'Timao' tomó ejemplo de las tres derrotas previas ante las actuales campeones.



"En la Copa Libertadores de Ecuador (2019) tuvimos una situación similar. Ahí recogimos muchos aprendizajes que han ido sirviendo para mejorar el proceso. Corinthians es un gran referente y lo sigue siendo. En el partido de la fase de grupos ya estábamos clasificados y ahí medíamos fuerzas. De ahí tomamos que había que tener todas las precauciones, pero salir sin temor. Sabíamos que podíamos competir y así fue", señaló.

Comentó que el equipo estará recogido y de antemano se disculpó por los mensajes que no responderá hasta el domingo.



"Estamos muy agradecidos por los mensajes, sabemos que están pendientes. Si no contestamos es porque estamos a punto de jugar una final. Nuestro objetivo no era ganarle a Corinthians, sino ser campeones de Copa, así que debemos tener los pies sobre la tierra y seguir concentrados", acotó.



Sobre las claves para seguir camino al objetivo dijo que "uno de los puntos importantes es la fe. En los momentos de más tensión es donde más calma hay que tener y eso lo demostramos ayer. Lo peor que podíamos hacer era desesperarnos".



Declaró que la expulsión sufrida en el juego de primera fase ante Corinthians también le sirvió de enseñanza: "En un partido vos tenés una cantidad de sentimientos y sensaciones. Ayer particularmente yo me hice el propósito de manejarme bien, pero quedarme callado con todo es imposible".



Sobre el origen de su confianza comentó que "nosotros manejamos la fe en acción, en el trabajo. Si sabemos que nos hemos preparado bien, no tenemos que desesperarnos".



Por último, aclaró que son varios los goles que ha gritado en su carrera como DT, "pero no podría escoger uno, porque todos me emocionaron mucho, incluyendo los de Joemar Guarecuco y los de Gisela Robledo a Boca Juniors".