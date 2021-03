América de Cali en la final de la Copa Libertadores femenina: las referentes del equipo palpitaron la final

Alejandro Cabra Hernandez

Los propios integrantes del equipo han definido al América de Cali como el equipo de Dios, el equipo de la Fe. Eso lo tienen claro sus referentes, quienes este jueves se refirieron a la hazaña de llegar a la final de la Copa Libertadores y al gran reto que tendrán el próximo domingo desde las 5:45 p.m. ante Ferroviaria o la U de Chile.



Catalina Usme, capitana escarlata, dejó claro que sus intenciones están en ganar la final. "Tenemos proyectado ganar la final de la Copa Libertadores. Llegar a la final es muy bonito, pero debemos llegar a ganarla y el equipo está para ser campeón. Después de la final ya veremos. Cuando en la Liga perdimos la final pensé que no habíamos hecho nada", señaló.

Galería: las mejores imágenes del paso de América de Cali a la final de la Copa Libertadores Femenina



Sobre su actuación en los penales, donde se refirió a sus compañeras en la rueda previa a la gran definición, acotó que "lo único que hice en ese momento de los penales fue decirles que no podía haber un asomo de duda. Los penales no son suerte, uno todo lo trabaja. Cuando vos estás preparado, te fluye. Yo les decía a ellas que hicieran lo que sabían hacer. El gol de Guare no vino porque sí, lo hemos preparado. Si llegamos acá y la vida nos puso en esta circunstancia es por algo. En la mente de ninguno puede haber duda. La certeza que tenía todo el grupo nos ha llevado a eso".



Sobre si están enfocadas para la final, agregó que: "nunca estuvimos tan comprometidas con algo. Tenemos que blindarnos de todo el ruido que se genera. De antemano le pedimos disculpas a la gente porque no les vamos a responder sus mensajes, pero es que necesitamos que las distracciones se disminuyan".



Acerca de las claves para triunfar el domingo dijo que "hay que saber a qué rival nos vamos a enfrentar. Hacer un plan estratégico y tener fe. Sé que en eso ya están Andrés y su cuerpo técnico".



Sobre el futuro de la Liga femenina en Colombia fue optimista y le pidió a los clubes que "nos den la oportunidad de trabajar en lo que nos gusta, en últimas ellos son los que deciden. Siempre esperen de nosotros lo mejor. El fútbol femenino ha demostrado que con poco o mucho hace muy buenas cosas.. A medida que vas ganando tienes más posibilidades. Estoy convencida que vamos a tener una liga maravillosa, los procesos serios van a permitir que se profesionalicen. No es entrenar dos horas, es todo el día pensando en eso":



Por último, enfatizó en que no es de su interés ser la máxima goleadora de la Copa Libertadores -tiene 28 goles junto a Cristiane-, sino que le quita el sueño ser campeona.



"Me interesa el título colectivo. Tengo muchos trofeos de goleadora en mi casa que no me recuerdan nada más que eliminaciones. Tienes que aprender a dejar los objetivos personales por los colectivos. Acá pasan a un segundo plano", concluyó.

"La historia no la hemos hecho": Carolina Pineda

Otra de las referentes escarlatas es Carolina Pineda, quien se desempeña como volante de marca. La '8' fue clara en que, si bien los medios reconocen esto como un gran logro, para ellas "la historia se escribe el domingo".



"La final se empezó a jugar desde ayer. Hicimos un pacto de entregar los celulares para descansar. Estamos claras en que podemos competir y en que vamos a jugar el partido más importante de nuestras vidas", declaró.



Sobre si están preparadas para afrontar este reto comentó que "el fútbol de alto rendimiento exige logros deportivos. Estamos preparadas y somos un equipo maduro a pesar de la juventud de muchas".



Además, fiel a su estilo directo, envió un recado a los dirigentes de los clubes de Dimayor, que este jueves tendrán asamblea ordinaria, y a la Federación Colombiana de Fútbol.



"Necesitamos una liga seria, larga y de calidad. No importa si son pocos equipos. No puede ser que sea un mismo entrenador el que dirija todas las selecciones, que las Ligas departamentales duren dos o tres meses y que no haya un torneo interclubes. El avance del fútbol femenino no se puede negar, pero necesitamos apoyo a los procesos", enfatizó.

"Quedará grabado en mi corazón": Joemar Guarecuco

La venezolana Joemar Guarecuco fue una de las heroínas rojas este miércoles, al anotar el gol que forzó los penales. En rueda de prensa, la ex Cortuluá entregó algunos secretos de cómo fue el gol.



"Fue un bonito gol, cuando vi que Tatiana lanzó ese balón, solo pedía que me quedara porque tenía muchas ganas de darle esta final a mi equipo. Nunca vi a la arquera adelantada, simplemente pateé y salió un golazo. Es un momento que quedará grabado en mi corazón", describió.



Añadió que "ha sido un camino muy duro, muy complicado. No hemos parado ni un instante. Aquí está el sacrificio. Les decimos a todos que el fútbol femenino vale la pena".



Katherine Tapia y la clave para atajar penales

La otra heroína de la clasificación roja fue Katherine Tapia, que atajó dos de los cinco penales que patearon las jugadoras de Corinthians. Contrario a lo que se puede pensar, Tapia no estudió a las jugadoras del 'Timao' y su forma de patear.



"Solamente habíamos analizado a una jugadora que era la que siempre compraba. Lo que trato es aguantar hasta lo último y lanzarme cuando se escucha el golpeo para poder llegar", comentó.



Acerca de la visita de Julio César Falcioni después de vencer a Boca Juniors. reveló que el ídolo americano "me dijo que me esperaba ver en Selección pronto, me dio un par de consejos para mejorar el juego aéreo que valoro mucho viniendo de alguien como él".



También, comentó un poco sobre su vida como agente del Esmad y lo que dejó para su vida: "Fui parte de la Policía Nacional por cinco años, al principio podía hacer ambas cosas. Luego cambiaron de comandantes y ya tomé la decisión de quedarme en el fútbol sin que mi familia supiera. De ahí aprendí a ser muy disciplinada y enfocada y concentrarme en las capacidades que tengo".