América y Deportivo Cali, en vías contrarias después del clásico del jueves

Alejandro Cabra Hernandez

El resultado del clásico del jueves pasado en Palmaseca (0-2) entre Deportivo Cali y América ratificó la tendencia que traen los dos equipos en las últimas fechas de la Liga colombiana: los ‘Azucareros’ van en picada y los ‘Diablos’, en alza.



Cali no conoce la victoria hace cinco fechas —cuatro empates y una derrota— y América encadena tres triunfos que lo acercan a la zona de clasificación.



Al clásico, los ‘Azucareros’ no llegaban con la misma necesidad de los escarlatas, que urgían de una victoria para no perder más terreno en su intención de meterse a los ocho. Pero el equipo verdiblanco, líder del torneo hasta entonces con 23 puntos, también quería la victoria, no solo por tratarse del clásico con su eterno rival, sino para terminar con la incómoda ‘empatitis’ que arrastraba.



Dos goles de Adrián Ramos, quien reaparecía después de cinco partidos por una lesión, les dieron a los rojos más que 3 puntos, porque no solo se quedaron con el primer clásico de la temporada, sino que en su visita a Palmaseca le tumbaron el invicto de 11 fechas al Cali y entraron en la pelea por un cupo a los ocho.



La situación para el conjunto del técnico uruguayo Alfredo Arias es preocupante, pese a que se mantiene en la zona alta de la tabla de posiciones, producto de la gran campaña que hizo en las primeras fechas.



La prensa caleña calificó como un triunfo claro y sin discusión el del América, que mostró más solidez en todas sus líneas y, sobre todo, eficacia para anotar, más allá de que desperdició otras tres oportunidades de gol.



“Es una victoria con autoridad frente a un Deportivo Cali que de a poco se está cayendo”, opinó Jorge Enrique Giraldo, director del Supercombo del Deporte.



Carlos Arturo Arango, conductor del programa Zona Libre de Humo, afirmó que el América ganó el clásico desde la confección de la nómina.

“Juan Cruz sacó ventaja frente a Alfredo Arias, y tener a Adrian Ramos en el campo es contar con un estratega más. Arias pagó caro su laboratorio ante los rojo”, precisó ‘Petiso’.



Cali alineó en el mediocampo a los canteranos Kevin Velasco, Yeison Tolosa y Daniel Luna, este último un joven de 17 años, de buenas condiciones, pero que no pudo con el compromiso de conducir al equipo.



Y dejó en el banco a Juan Camilo Angulo, quien se recuperó de una lesión, Andrés Arroyo y Andrés Colorado, que seguramente habrían infundido más precaución por parte del rival.



“No es excusa, pero el partido se abrió con el penal, y condicionó que ellos pudieran replegarse. La diferencia se plantea en el penal, encontrar tan fácil un gol y quedar en desventaja tan fácil condicionó el resto del partido. Los rivales supieron pararse bien atrás. Nosotros intentamos seguir jugando y lo hicimos bien”, consideró el técnico Arias en la rueda de prensa al final del partido.



El timonel azucarero se lamentó también de la falta de eficiencia en el ataque, porque sobre los minutos finales el Cali tuvo dos opciones de anotar que no fueron concretadas.



“A nosotros nos está costando mucho hacer el gol y en el clásico lo recibimos muy fácil, por un penal, y eso nos condicionó”, precisó.



El próximo martes, Cali visitará a Tolima en la fase previa de la Copa Suramericana, en una llave donde solo sobrevivirá uno.

El rojo respira

Este tercer triunfo en línea del América no podía llegar en un mejor momento para el equipo que en el clásico, por la inyección anímica que implica de cara a lo que viene.



Los ‘Diablos’, vigentes bicampeones del fútbol colombiano, necesitan seguir sumando para estar en la pelea por el título y pese a la victoria aún no está garantizada su permanencia en los ocho tras una fecha 12 que apenas comenzó el jueves y se prolongará hasta el martes.



“Tenemos que seguir mejorando, ni hace cuatro o cinco fechas éramos los peores, ni ahora somos los mejores”, dijo el técnico argentino Juan Cruz.



“Tengo que felicitar a mis jugadores porque por momentos pudimos hacer lo que queríamos, y estoy contento con la vuelta de Adrián, que ha marcado dos goles, y de Duván; ellos son líderes del equipo”, agregó.