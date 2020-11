Daniel Molina Durango

Este jueves se conocieron los días y horarios de los octavos de final de la Copa Colombia, que se van a disputar a partido único.

Los dos equipos tradicionales del Valle, América y Deportivo Cali, se enfrentarán en esta fase a Independiente Santa Fe y Deportes Quindío, respectivamente.

El equipo verdiblanco será el primero en entras en acción. El miércoles 18 de noviembre se enfrentará a los 'cuyabros' en el estadio Centenario de Armenia a las 3:00 de la tarde.

Ese mismo día, pero a las 8:00 de la noche, los escarlatas visitarán a Santa Fe en suelo bogotano.

Los otros cruces son estos: San Andrés Vs. Pasto, Envigado Vs. Junior, Águilas Vs. Nacional, Pereira Vs. Medellín, Alianza Vs. Millonarios y Cúcuta Vs. Tolima (sujeto a la evolución del caso del equipo motilón).