América, sumergido en una gran confusión: la mala hora de los 'escarlatas' en el semestre

Expresando un pobre nivel futbolístico, América sumó su segunda caída consecutiva en condición de local en la liga, al perder el sábado 2-3 contra Jaguares.



Esta vez las rotaciones le jugaron en contra al técnico Juan Carlos Osorio, ya que el equipo rojo tuvo varias limitaciones tanto para defender como para atacar.



El tempranero tanto de Déinner Quiñones (14’) le sirvió a los escarlatas para montarse en el partido y dominar a los ‘felinos’, que pudieron anotar más goles, pero las atajadas de Joel Graterol y los palos, salvaron al local.

Como ha sido costumbre después de cada derrota, el estratega del América volvió a asumir la culpa de lo ocurrido con el equipo en el Pascual.



“Hay que darle un reconocimiento a Jaguares, planteó un partido a su idea, con transiciones rápidas. Al final, aunque no resolvieron, lograron un buen resultado en tres pelotas quietas y somos los culpables y yo, en propiedad, por no elegir a los mejores para el juego aéreo”, comentó Osorio.



A las rotaciones frecuentes que el técnico le ha dado a la nómina del conjunto rojo, se suma el bajo nivel de varios jugadores como Kevin Andrade, Mauricio Gómez, Pablo Ortiz, Jeison Lucumí y Jorge Segura, quien salió expulsado el sábado luego de haber ingresado en la parte complementaria.



América volvió a desaprovechar una buena oportunidad para sumar de a tres puntos en casa en el campeonato y escalar puestos para estar dentro de los ocho.



Las rotaciones no han dado resultado

El técnico Juan Carlos Osorio nunca ha repetido un once titular para un partido de la liga con América.



Al experimentado estratega no le ha funcionado el cambio constante de los esquemas y de algunos futbolistas, ubicándolos en otras posiciones.

En el partido contra Jaguares, el entrenador risaraldense salió con línea de tres en defensa y el equipo se vio muy vulnerable.



A lo largo del campeonato, Osorio ha ubicado a Kevin Andrade de lateral derecho y volante de marca, a Pablo Ortiz de lateral izquierdo, a Mauricio Gómez de extremo por izquierda y a Rodrigo Ureña, a quien ubicó como volante más adelantado ante Jaguares, como sustituto de Déinner Quiñones.



Con estas modificaciones, el equipo americano ha padecido en la cancha y los rivales han sacado ventaja de las limitaciones para atacar y para defender.



La idea de juego sigue sin cuajar

Los jugadores del equipo rojo han insistido en salir jugando desde su propio campo, sin embargo, han mostrado incapacidad para avanzar con la pelota.



Las malas entregas han sido repetitivas en los jugadores del América y los rivales han complicado varias veces, pasándole factura.

La intención de juego que ha querido desarrollar Osorio con los escarlatas es de posesión, pero la falta de precisión y la mala toma de decisiones de los jugadores no ha permitido que se lleve a cabo la idea de la mejor forma.



“La actualidad de América es terrible. Es el equipo más pobre desde su regreso a la A, y el peor conjunto dirigido por el míster Osorio. Este bochorno no aguanta más”, expresó el comentarista Marino Millán.

En la mitad de la liga, el entrenador de los ‘diablos rojos’ tendrá el reto de enderezar el rumbo y elevar el rendimiento del equipo.



Dolores de cabeza en la defensa

En gran parte del campeonato, uno de los puntos frágiles del América es la defensa, que ha dado muchas ventajas.



En el retroceso y en el juego aéreo, los dirigidos por Juan Carlos Osorio han mostrado dificultades y pocas garantías. Como en el duelo frente a Jaguares, a Joel Graterol, quien tuvo una gran actuación bajo los tres palos, no le alcanzó para terminar con el arco en cero.



El técnico de los escarlatas no ha consolidado una zaga para darle rodaje en el campeonato y los permanente cambios que ha realizado no permiten una estabilidad en la zona posterior.



“Su presente deja una imagen de un DT deteriorado, desactualizado e incoherente”, fue la crítica del periodista Jaime Orlando Dinas.

En una nueva semana de trabajo, el estratega de los rojos buscará cómo mejorar el comportamiento defensivo.



Para tener en cuenta

En la próxima fecha, el América visitará al Bucaramanga, el sábado 25 de septiembre, a las 8:10 de la noche.



El último triunfo en el Pascual para los escarlatas fue el sábado 7 de agosto, cuando venció 1-0 al Once Caldas.



Cuatro partidos perdidos en el campeonato completó el América.