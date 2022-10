América integra el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana

América comenzará la carrera por el título de la Liga enfrentando en condición de visitante a Águilas de Rionegro, con el que comparte el Grupo B además de Independiente Medellín y Deportivo Pasto.



Así quedó definido después del sorteo realizado anoche por la Dimayor, que determinó además, por medio de las balotas, que Santa Fe y Millonarios compartan el Grupo A de los cuadrangulares.



Los rojos de Cali aseguraron su clasificación ayer después de un sufrido partido ante el Unión Magdalena, en Santa Marta, que terminó igualado 0-0.



Entre tanto Nacional, que venía de ser campeón, consumó un gran fracaso este semestre al quedar eliminado luego de empatar 1-1 con Equidad.



Junior en cambio, que tenía una posibilidad muy remota, saltó desde la parte de atrás en la tabla y se metió a los ocho al vencer a Jaguares y darse otros resultados.



De acuerdo con el sorteo realizado anoche en Bogotá, la primera fecha de los cuadrangulares se jugará así los días 5 y 6 de noviembre:

En Rionegro: Aguilas vs. América

En Medellín: Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

En Bogotá: Millonarios vs. Santa Fe

En Pereira: Pereira vs. Junior



Duelo entre América y Millonarios

En estos cuadrangulares, aunque no están en el mismo grupo, se vivirá un bonito duelo entre América y Millonarios, equipos que están empatados en títulos: 15 cada uno.



Si uno de los dos es campeón, pasará a ser único escolta de Nacional en la tabla de más estrellas ganadas, ya que el cuadro paisa, que se quedó por fuera de las semifinales esta vez, tiene 17 títulos.



De los clasificados, detrás de América y Millonarios que tienen de a 15 galardones, siguen Junior y Santa Fe, igualados con 9 vueltas olímpicas en el fútbol colombiano.



Después está Independiente Medellín con 6 y Deportivo Pasto con 1.

Águilas y Pereira son los únicos equipos que llegan a esas semifinales, sin saborear una estrella.