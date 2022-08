América de Cali visita a la Equidad en busca de su segunda victoria consecutiva en la Liga

Redacción El País



América de Cali no quiere bajar los brazos. El equipo ‘Escarlata’ visita esta lunes festivo (5:20 p.m) a la Equidad en busca de seguir con la ‘mecha’ prendida en la Liga.



El equipo de Guimaraes visitará esta tarde al Campín por segunda vez en este semestre, en esta ocasión para enfrentar a los ‘Aseguradores’. Los ‘Rojos’ quieren firmar su segunda victoria consecutiva y encontrar así una posición cómoda en la tabla.



Para el partido contra la Equidad por la séptima fecha del campeonato, el entrenador brasileño habló sobre el estado de algunos jugadores.



“La única molestia es la de Adrián tras el encuentro contra Águilas, pero ha sido solo una prevención nada más. Ha entrenado bien estos días. Gianfranco Peña y Brayan Vera entrenaron bien esta semana, hacen visitas al departamento médico cuando hay alguna molestia de partido, pero han entrenado sin problema. Diego Novoa y Eber Moreno están bien”.



Por otro lado, se refirió al jugador Iago Falque: “La semana pasada no fue convocado para el juego anterior, porque necesitaba más fútbol. Esta semana hizo más fútbol cuando hicimos el partido contra la Sub-20. Lo he visto bastante bien en unos ejercicios colectivos”.



Una de la figuras del encuentro anterior fue el delantero Gianfranco Peña quien debutó con gol ante las Águilas. El vallecaucano está listo para enfrentar a la Equidad.



“La verdad estoy bien, solo hubo una jugada que me alcancé a doblar el tobillo. América en Bogotá siempre es local, esperamos hacer una buena presentación y traer los tres puntos”.



Por su parte, Equidad tiene 7 puntos en la tabla de posiciones. Los ‘Aseguradores’ vienen de empatar (1-1) contra el Medellín en condición de visitante y el último partido de locales derrotaron 4-3 a Patriotas.

En el historial entre estos dos equipos está de la siguiente manera: América y Equidad se han enfrentado en 22 ocasiones. El elenco americano ha ganado 5 partidos, ha empatado 9 veces y ha caído en 8 oportunidades. Son 26 goles a favor para América y 30 para el ‘Asegurador’.



Por último, el partido de esta noche, donde Equidad jugará de local en el Campín, ha sido centro de críticas de los hinchas por los altos costos de la boletería frente al América. Las entradas para este cotejo llegan a precios que oscilan entre los 50.000 y los 150.000 pesos.



Guimaraes aseguró que América es un equipo que necesita jugar con su hinchada y que esto genera un ‘peso’ al rival: “El Campín se vestirá de rojo”.



Cabe recordar que el cuadro rojo tiene pendiente los encuentros contra Bucaramanga y Deportivo Pereira, ya que fueron aplazados por la realización de la Copa América Femenina.