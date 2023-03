América de Cali tendrá una semana crucial en la Liga ante Junior y Deportivo Cali 

El triunfo del domingo pasado, a pesar de no tener un juego tan vistoso contra Alianza Petrolera, sirvió para levantar nuevamente el ánimo de los hinchas americanos luego del tropiezo en Bogotá contra Santa Fe.



Ahora los escarlatas enfrentan una semana crucial en la que pueden consolidarse nuevamente en el primer lugar de la tabla, tomar una ventaja importante frente a los demás equipos, y acercarse a la clasificación de los ocho mejores.



Pero enfrente tendrán dos partidos de mucha complejidad. El primero es el jueves en el Pascual Guerrero contra el Junior que dirige Hernán el ‘Bolillo’ Gómez, que no deja de ser un equipo difícil a pesar de que los atlanticenses marchan en las últimas posiciones de la tabla.



Y luego el clásico vallecaucano el domingo contra el Deportivo Cali en Palmaseca, enfrentando a un equipo que viene y está en crisis, que no ha ganado muchos partidos en la presente Liga, pero el juego no deja de ser un clásico y por lo tanto, deben prestarle la atención necesaria para cumplir el objetivo semanal.



América de Cali ha logrado 16 puntos en la Liga producto de 5 victorias, un empate y dos derrotas.



Los escarlatas son colíderes de la tabla de posiciones y tienen un partido menos disputado.