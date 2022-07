América de Cali sigue trabajando de cara al duro partido de Liga ante Santa Fe en Bogotá

América entrenó este viernes con la mira puesta en el duelo de la quinta fecha de la Liga, el martes ante Santa Fe en El Campín.



Los rojos no conocen la victoria en los dos partidos que han jugado, y esperan que el compromiso ante los cardenales sea el punto de partida para recuperar posiciones en la tabla.



La novedad en la práctica escarlata fue la presencia de algunos canteranos, entre ellos Lukas Londoño, un volante goleador de 16 años que se viene destacando en la categoría Sub 17 y que es bien referenciado por los formadores rojos, por lo que apunta a llegar pronto a la máxima categoría.



Para el duelo ante Santa Fe el técnico rojo, Alexandre Guimaraes, no contaría aún con el español Iago Falque, quien aunque viene entrenando, no tendría del todo el alta médica para ser de la partida.



Entre tanto Christian Arrieta, Juan David Pérez y Nicolás Giraldo siguen su proceso de recuperación para ver si a alguno de ellos le alcanza para estar contra Santa Fe.



América ocupa la casilla 15 de la tabla con dos puntos en dos compromisos que ha jugado.