América de Cali se juega sus últimas cartas: Los 'Rojos' reciben al Deportivo Pasto en el Pascual

Un partido decisivo en sus aspiraciones de volver a la pelear por el cupo para la gran final, afrontará este domingo América en el Pascual Guerrero.



Los rojos de Cali, al borde del nocaut en el Grupo B, recibirán al Deportivo Pasto desde las 7:00 p.m. con un solo camino para no irse definitivamente a la lona: ganar.



América es último sin puntos en un grupo que dominan los equipos antioqueños Águilas y Medellín, y por eso la necesidad de sumar tres puntos este domingo para no perder el camino.



“Tenemos la obligación de salir a buscar el partido; Pasto está en la misma situación de nosotros, no puede perder puntos porque si se da eso, se les complica la situación; y si nosotros perdemos, ya no tendríamos opción”, dijo el técnico Alexandre Guimaraes.



Recalcó el timonel de los escarlatas que “De los 12 puntos que nos quedan debemos hacer el pleno; eso significa ganar o hacer la mayor cantidad de puntos para estar en un torneo internacional. Cada partido nos dirá si estamos en la posibilidad de tener el sueño de llegar a la final, o de seguir sumando para llegar a un torneo internacional”.



Por su parte el delantero Juan David Pérez reconoció que al equipo lo ha golpeado el haber comenzado mal los cuadrangulares.



“La sensación es de impotencia porque no empezamos como queríamos. Se han cometido errores que nos han costado puntos, lastimosamente no se nos han dado las cosas como las veníamos haciendo”, dijo Pérez.

Eso sí, dejó claro que América peleará por alcanzar el objetivo: “Todavía tenemos posibilidades, quedan cuatro fechas que vamos a jugarlas a muerte, como una final. Hay que salir a ganar en casa y de visitantes.

Tenemos que hacer 12 puntos para estar en la final”.



Bajas confirmadas

Para el duelo de esta tarde América tendrá dos bajas obligadas: la del arquero Joel Graterol, que viajó para atender amistoso de la selección venezolana, y la de Carlos Sierra, quien no se alcanzó a recuperar de una lesión sufrida en la primera fecha de los cuadrangulares.



Por Graterol estará nuevamente Diego Novoa, en tanto que por Sierra es posible que el técnico envíe a esa posición a Daniel Quiñones, para dejar como lateral derecho a Esneyder Mena o a Eber Moreno.



Entre tanto el Pasto llega al Pascual con la idea de recuperar chances, después de haber perdido en su casa frente a Águilas.



El duelo en el Pascual será atractivo porque el que pierda habrá resignado opciones de llegar a la final.

Ficha técnica de cuadrangulares

​

Estadio: Pascual Guerrero

Capacidad: 42.000 espectadores

Hora: 7:00 p.m.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)



Probables formaciones



América: Diego Novoa, Esneyder Mena, Kevin Andrade, Jhon García, Nicolás Giraldo, Daniel Quiñones (Eber Moreno), Juan Camilo Portilla, Iago Falque, Juan David Pérez, Adrián Ramos y Daniel Mosquera.

DT: Alexandre Guimarães



Deportivo Pasto: Diego Martinez, Gilberto 'Alcatraz' García, Jerson Malagón, Cristian Tovar, Mateo Garavito, Camilo Ayala, Juan Camilo Roa, Facundo Boné, Leiner Escalante (Adrián Estacio), Mariano Vásquez y Jeison Medina.

DT: José Flabio Torres