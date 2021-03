América de Cali sale ante Once Caldas por su cuarta victoria en línea en la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

El estadio Palogrande de Manizales será el escenario donde el América busque esta noche su cuarta victoria en línea para tratar de meterse al grupo de los ocho equipos parcialmente clasificados que lucharán por el campeonato colombiano.



Con la moral arriba por los tres triunfos que encadena, el último de ellos contra el Deportivo Cali (0-2) en Palmaseca, el equipo del técnico argentino Juan Cruz tratará de hacer valer su buen nivel futbolístico de los juegos más recientes ante un Once Caldas que no marcha bien en el torneo, pues ocupa la casilla 15 con 8 puntos.



Pero la posición del cuadro albo que dirige el vallecaucano Eduardo Lara no significa que sea un rival fácil para un América que urge de más triunfos en busca de la clasificación, cuando transcurre la fecha 13 de la Liga.



Los ‘Diablos’ son novenos en la tabla con 18 puntos, 2 menos que el octavo, que es Independiente Medellín.



Para el juego de esta noche, el conjunto escarlata tendría novedades en la zaga, luego de la lesión que marginó en los minutos finales del clásico al defensa central Marlon Torres, quien ya regresó a entrenamientos.



En reemplazo, el técnico Cruz pondría al chileno Rodrigo Ureña, quien cumple varias funciones en la estructura americana, como lo ha demostrado desde que se viste de rojo.



También sería de la partida el lateral izquierdo Nicolás Giraldo, quien acompañaría en la defensa a Ureña, Cristian Arrieta y Kevin Andrade.



Joel Graterol, como es costumbre, custodiará el arco escarlata. La zona de volantes estaría integrada por el tridente Rafael Carrascal, Luis Paz y Yesus Cabrera, el jugador de mayor regularidad de los ‘Diablos’ en el torneo, y que enfrentará a uno de sus exequipos, como lo es el Once Caldas.



Y en la zona ofensiva, Cruz alinearía a Santiago Moreno, Adrián Ramos —autor de los dos goles en el clásico contra el Cali— y Stiven Lucumí. Duván Vergara iría de nuevo al banco, luego de haber reaparecido en la fecha pasada, tras recuperarse de una lesión.



El juego en estadio Palogrande de Manizales comenzará a las 8:00 de la noche y será dirigido por el árbitro Wílmar Roldán.

La Ficha

Estadio: Palogrande de Manizales



Hora: 8:00 p.m.



Árbitro: Wílmar Roldán



Probables formaciones



Once Caldas: Gerardo Ortiz, David Murillo, David Valencia, Duván Viáfara, Tomás Clavijo, Robert Mejía, Hárrison Otálvaro, Alejandro García, Fabio Burbano, David Lemos, Marcelino Carreazo.

DT: Eduardo Lara



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Rodrigo Ureña, Nicolás Giraldo, Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Adrián Ramos, Stiven Lucumí.

DT: Juan Cruz