América de Cali quiere dar el golpe de autoridad frente al Tolima en casa

‘No está muerto quien respira, y si respira, puede dar la pelea’. Así dice el refrán que hoy define claramente la situación de América de Cali, que buscará esta noche (7:30 p.m.) dar el golpe de autoridad frente al Tolima, en la cancha del Estadio Pascual Guerrero.



Quién podría pensar que a falta de dos jornadas América tendría opción para clasificar a la final de diciembre, más teniendo en cuenta que hace dos días venía de dos derrotas y mucha incertidumbre con sus hinchas.



Pues bien, el fútbol es una ruleta que no entiende de lógica, sino de resultados, y hoy los dirigidos por Juan Carlos Osorio dependen de sí mismos para clasificar a la gran final del segundo semestre.



La victoria agónica del pasado jueves 2-1 frente a Alianza Petrolera en casa y el empate a un gol entre Millonarios y Deportes Tolima les dieron vida a los ‘Diablos rojos’, que se encuentran a dos puntos del equipo ‘pijao’, líder del cuadrangular con 8 puntos.



Las cuentas para clasificar

América de Cali es el segundo equipo con opción para ganar el cuadrangular B de la Liga colombiana y avanzar a la final de diciembre.

Depende de sí mismo para clasificar. Venciendo este domingo a Tolima, asume el liderato del grupo con nueve puntos y deberá ir a ganar en Bogotá frente a Millonarios por la última fecha, para no depender de otros resultados.



En caso de empatar frente al Deportes Tolima esta noche, deberá ir a ganar a Bogotá y esperar a que el equipo ‘pijao’ pierda frente al Alianza Petrolera en Ibagué o que empate, pero América deberá mejorar su diferencia de gol frente a los ‘Embajadores’ en El Campín.



Una derrota hoy en el Pascual Guerrero elimina al América de cualquier posibilidad de clasificar a la final.



Los cupos internacionales

La tabla de reclasificación cobra importancia por esta época navideña. Los equipos que están en la parte alta de este escalafón comienzan a hacer cuentas buscando un cupo para los torneos internacionales de 2022.



No es el caso de América, pues los escarlatas ya tienen un tiquete asegurado para la primera fase de la Conmebol Suramericana.



"Uno de los objetivos nuestros era ir a un torneo internacional, estamos orgullosos de haberlo logrado y nos vamos a preparar de la mejor manera para ese torneo, y representar dignamente no solo al América, sino al fútbol colombiano", dijo el técnico Juan Carlos Osorio después de la victoria sobre Alianza Petrolera.



Solo La Equidad está a la espera de conocer si consigue cupo a Suramericana o no. La única manera de obtener el tiquete es que Deportes Tolima salga campeón.



La petición de Osorio a los hinchas

Algo que quedó en la mente de la opinión pública al final del partido contra Petrolera fue la petición que el técnico Juan Carlos Osorio lse hizo a los fanáticos de América de Cali.



“Al equipo hay que apoyarlo los 90 minutos, y al final que se manifiesten contra mí, pero que a los muchachos no los apoyen no me parece correcto”, fueron las palabras del técnico pidiendo apoyo y no tanta crítica dentro del Pascual Guerrero.



Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero

Aforo: 30 mil aficionados aprox.

Árbitro: John Hinestroza (Chocó).

VAR: Fernando Acuña (Casanare)

Hora: 7:30 p.m.



Posibles formaciones

​

América: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Elvis Mosquera; Rodrigo Ureña, Luis Paz, Carlos Sierra; Émerson Batalla, Joao Rodríguez y Adrián Ramos.

DT: Juan Carlos Osorio.



Tolima: William Cuesta, Hárold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Jeison Angulo, Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Ánderson Plata, Juan Fernando Caicedo y Andrey Estupiñán.

DT: Hernán Torres.