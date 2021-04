América de Cali, primer club colombiano con su propia plataforma de contenido audiovisual premium

Juan Carlos Pamo

Como una respuesta a la creciente necesidad de los hinchas de estar en permanente contacto con su club y como una de las lecciones aprendidas de la actual pandemia en cuanto al consumo de contenidos digitales, América de Cali contará a partir de este sábado con la plataforma América Play de contenido premium y exclusivo, en asocio con Futbolete y Somos Gad como partners tecnológicos.



En esta plataforma los hinchas encontrarán series, documentales y contenido exclusivo sobre la intimidad del club, las noticias de los equipos masculino y femenino, las canteras, la hinchada, transmisiones en vivo desde los entrenamientos y concentraciones con entrevistas exclusivas y momentos únicos que antes no se compartían de manera oficial, porque sabemos que los protagonistas son todos: #AméricaDeTodos.



Se trata de contenidos de tipo documental con pinceladas cinematográficas sobre la intimidad del club, su historia y la pasión de su gran hinchada, que complementan las comunicaciones que hace el club o lo que los medios deportivos informan.



“En esta innovadora plataforma habrá anécdotas de jugadores y jugadoras, sus formas de entrenar, cómo se viven los clásicos, tutoriales, análisis y todo lo que hay detrás de la figura del futbolista. De igual forma, la vida de nuestros canteranos, sus historias en el fútbol y cómo llegaron a vestir la camiseta roja. Y por supuesto, nuestra fabulosa hinchada, también tendrá un espacio protagónico”, explica Mauricio Romero, Presidente Ejecutivo del Club.



Se espera que al finalizar el primer año América Play tenga más de 70 mil usuarios registrados. “América tiene una gran hinchada, en cantidad y calidad. Buscamos acercar no sólo al hincha que tiene una cercanía directa con el club, sino también a aquel hincha que vive por fuera, que tiene un sentimiento de nostalgia por su equipo”, puntualiza Romero.



América Play es una OTT (Over The Top), al estilo de Netflix, Spotify o Amazon Prime. La creciente demanda de los consumidores hoy en día por contenidos digitales que pueden ser vistos en cualquier momento y en cualquier dispositivo, ha creado un cambio en la manera de consumir los contenidos tradicionales hasta ahora servidos en la TV tradicional, haciendo que surjan este tipo de plataformas.



Las OTT son una tendencia en el fútbol europeo, como el caso de Barza TV que se lanzó hace un año y ya cuenta con más 10 millones de suscriptores o clubes como el Milán y el Inter de Milán, que cuentan con sus propios estudios, porque se han dado cuenta de la importancia que es crear sus propios contenidos, para todos los gustos y todas las edades”, afirma Santiago Pizano, Director de Marca del club.



América Play estará disponible a partir de este sábado a través de play.americadecali.co con diferentes planes de suscripciones pagas: mensual, trimestral, semestral y anual.



En este lanzamiento y por tiempo limitado (una semana), estará activo el plan anual con un 40 % de descuento por un valor de $49.999. Los hinchas que adquieran esta promoción de lanzamiento, tendrán una bonificación de dos (2) meses adicionales y serán parte de sorteos y acciones especiales.



Parte del reto de la estrategia de mercadeo del América de Cali es tener un censo de sus hinchas, pues actualmente no se cuenta con una cifra real y sustentada. “Existe un ranking realizado por Conmebol que hablaba de 10 millones de seguidores. Las únicas cifras con las que nos podemos guiar son las que nos dan las redes sociales, donde se indica que América tiene 2.3 millones de hinchas, si sumamos los seguidores de Facebook, Twitter e Instagram. Esa data es propiedad de

esas redes sociales, de ahí la importancia de empezar a generar nuestra propia base de datos y gran parte de las iniciativas que vamos a implementar, van a estar enfocadas hacia allá”.



Por su parte, Alvaro Murgueitio, Director de Futbolete indicó que “ la sinergía con América de Cali nos motiva mucho, estamos entusiasmados de desarrollar este proyecto que combina tecnología y contenido, en donde estamos convencidos que ayudaremos al América a avanzar en este camino de la transformación digital, con herramientas tecnológicas a la altura de clubes europeos de primera línea con nuestra tecnología OTT".

La estrategia FANCENTRIC en los aficionados/usuarios es una realidad, la pandemia aceleró procesos de incorporación de estas estrategias en el mundo del deporte, y Colombia no es ajeno a esto. El desarrollo de plataformas OTT son modelos de estrategia de comunicación con excelentes resultados que permitirán combinar innovación, tecnología, data y deporte.