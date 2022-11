América de Cali no pudo viajar a Pasto debido a dificultades climáticas en Nariño

América de Cali no pudo viajar este lunes a Pasto por problemas de clima en la ciudad nariñense. Los 'Diablos Rojos' luego de varios intentos tendrán que quedarse en la capital del Valle.



Los dirigidos por Alexandre Guimaraes se encontraban rumbo a Pasto para afrontar el partido de la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga. Los 'escarlatas' visitaban al Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad.



América no pudo llegar a Pasto debido al mal clima en la capital nariñense. Los pilotos no tenían visibilidad de la pista para el aterrizaje. Después de tres intentos de viajar, se tomó la decisión de permanecer en Cali.



América de Cali y Deportivo Pasto, junto con Dimayor, están en diálogos para determinar sí el equipo de la 'Sucursal' pueda a viajar a primer hora de este martes o aplazar el encuentro.