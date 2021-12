América de Cali: Juan Carlos Osorio hizo el balance de su campaña y habló de su continuidad

América de Cali terminó este jueves su temporada en la Liga colombiana y antes del duelo con Millonarios realizó un balance de lo que fue su campaña que estuvo marcada por los altibajos.

Los rojos ingresaron casi de forma milagrosa a los cuadrangulares finales y no pudo acceder a la gran final del segundo semestre.

La relación de Juan Carlos Osorio con la hinchada escarlata se distanció de forma clara y al final no hubo comunión.

"América por decisión del club vendió a cuatro de los jugadores ofensivos más influyentes de los torneos anteriores. Me refiero a Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara y Santiago Moreno. Y por decisión del club, todo ese dinero se le invirtió a las sedes. En ese aspecto se mejoró la institución en infraestructura", comentó Osorio en charla con el canal Win Sports.

En ese misma línea del balance, el estratega risaraldense analizó la parte futbolística de su equipo donde reconoció que ha cometido errores.

"Con dificultades, con muchos errores de parte mía y también con mucho aprendizaje logramos la clasificación porque hicimos la cantidad suficiente de puntos para estar en los ocho. Tuvimos partidos muy buenos, otros muy regulares y otros no muy buenos. En los cuadrangulares no fuimos menos que ningún rival. Clasificamos a Copa Suramericana que era otro objetivo, se están consolidando jugadores de las fuerzas básicas, fue un semestre donde nos tocó pasarla mal y al final el equipo tuvo resiliencia para sobreponerse", agregó el timonel.

Sobre la continuidad de Osorio en el banquillo de América y que ha sido cuestionada por la afición americana, el entrenador de 60 años fue claro en afirmar que "soy un enamorado de este proyecto, estoy seguro que será el ejemplo a seguir de muchos porque es un proyecto austero, pragmático y por encima de todo se le da prioridad al jugador colombiano que en otros equipos no son importantes, no brillan o no los tienen en consideración".

El técnico de América apuntó además que "si comparamos anteriores nóminas en cuanto a está, la conclusión es clara. Estoy muy dispuesto a continuar, pero obviamente los jefes tienen una opinión y es la decisión de ellos, ya miraremos que es lo mejor para todas las partes".

América tendrá el próximo año participación internacional con la Copa Suramericana además de la Liga y Copa Colombia. Es por ello que debe ser asertivo en la contratación de jugadores, teniendo en cuenta que por la sanción impuesta por la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol, por el caso de Rafael Carrascal, solo podrá inscribir una sola vez en la temporada 2022.