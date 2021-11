¿América de Cali hará su estadio? Esto dijo Tulio Gómez, máximo dirigente de los rojos

El tener que buscar estadio cada que cierran el Pascual Guerrero o lo prestan para otros eventos, parece estar acabando con la presencia de la dirigencia del América.



Por lo menos así lo dio a entender Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, quien aseguró que hay un proyecto sobre la construcción de un estadio para los escarlatas, pero demoraría cerca de tres años.



"Hay un proyecto sobre ese tema. Sería algo para 3 años, pero para que sea un estadio del América tiene que ser llave en mano, que no lo entreguen a medio terminar y que en frente del estadio se pueda hacer la sede deportiva", dijo Gómez en entrevista con el periodista Carlos 'Petiso' Arango.



Y agregó que "Me gustaría que el estadio fuera en la vía Cali–Jamundí, entre las avenidas Cañasgordas y Panamericana. Es un caleño el que está gestionando eso, pero es solamente un proyecto“.



El dirigente manifestó que el tener que buscar estadio para jugar los partidos porque el Pascual no está disponible, los ha llevado a pensar en la construcción de un escenario.



"Como están las cosas nos va a tocar tener estadio porque nos hemos vuelto unos parias. Cierran el Pascual y nos volvemos un equipo trashumante“, puntualizó el dirigente.



América podría jugar sus partidos de local de los cuadrangulares en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, pero está a la espera del visto bueno de las autoridades de esa ciudad.



El Pascual Guerrero no podrá ser utilizado porque está al servicio de los Juegos Panamericanos Junior.